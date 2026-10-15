Bellano, 565 atleti per il Campionato nazionale CSI di corsa su strada

Sabato 17 e domenica 18 ottobre attese 68 società sportive

La Lombardia schiera 331 atleti. Tra i territori con le delegazioni più consistenti c’è Lecco

BELLANO – Bellano si prepara ad accogliere il Campionato nazionale CSI di corsa su strada, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre. Sono 565 gli atleti attesi sulle strade del paese lecchese per contendersi i titoli tricolori, con una partecipazione particolarmente significativa delle società lombarde e una manifestazione che affiancherà alle competizioni sportive momenti di festa e iniziative rivolte a tutta la comunità.

Saranno 68 le società sportive presenti, in rappresentanza di 19 Comitati CSI e di nove regioni italiane. La Lombardia guida la partecipazione con 331 atleti qualificati, appartenenti a 33 società sportive distribuite su nove Comitati territoriali. Nutrita anche la delegazione del Trentino, con 120 iscritti, seguita dal Veneto con 67 concorrenti. Dei partecipanti complessivi, 323 hanno meno di 14 anni, a conferma del peso delle categorie giovanili nella competizione.

Tra i territori con le delegazioni più consistenti figurano Lecco, Trento, Sondrio, Vicenza e Como, che possono schierare complessivamente oltre 440 tesserati dei rispettivi Comitati. Tra i partecipanti spicca anche la più giovane atleta lecchese in gara: Teresa Lainati, esordiente della Polisportiva Bernate, che compirà dieci anni il giorno di Natale.

Il momento centrale della manifestazione sarà domenica 18 ottobre, quando il centro cittadino diventerà il palcoscenico delle gare per l’assegnazione dei titoli nazionali di corsa su strada. Il percorso si svilupperà su circuiti di diversa lunghezza, con distanze dai 900 metri riservati agli Esordienti fino ai 6.400 metri delle categorie Seniores, Juniores e Amatori. Tre i tracciati previsti: uno corto di 350 metri, uno medio di 1,3 chilometri e uno lungo di 1,55 chilometri, tutti con un rettilineo finale di 200 metri.

Il programma prenderà il via alle 9.30 con i saluti delle autorità. Seguirà la sfilata dal Molo fino a piazza Giuseppe Verdi, sede della partenza delle competizioni, fissata per le 10.30. Nel pomeriggio sono previste le premiazioni dei vincitori. Particolare attenzione sarà riservata anche all’inclusione: in palio ci saranno tre titoli dedicati alle categorie di atleti con disabilità intellettive e relazionali, giovanili e adulte, e con disabilità fisiche e sensoriali.

Ad aprire simbolicamente la manifestazione sarà il lago, con una cerimonia inaugurale dal sapore manzoniano. Meteo permettendo, quattro Lucie, le tradizionali imbarcazioni del Lario, accompagneranno l’apertura dell’evento: tre trasporteranno gli stendardi delle regioni partecipanti, mentre la quarta porterà le bandiere dell’Europa, dell’Italia e del Centro Sportivo Italiano (CSI). Le imbarcazioni raggiungeranno il Molo, dove saranno accolte dalle autorità locali e dagli atleti.

Il campionato non si esaurirà però nella giornata delle gare. Sabato 17 ottobre Bellano proporrà un programma pensato per coinvolgere residenti, famiglie e visitatori, oltre agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai giudici che accompagneranno le delegazioni. Nel pomeriggio si svolgerà una camminata non competitiva, gratuita e aperta a tutti, seguita dalla Staffetta dei Cuccioli, riservata alle bambine e ai bambini nati dal 2017 al 2020. L’iniziativa sarà organizzata dal CSI di Lecco insieme alla ASD Polisportiva Bellano.

La giornata si concluderà al PalaSole, con una serata musicale gratuita e aperta al pubblico. Sul palco saliranno i Pau Zero, band che propone un repertorio ispirato alla musica e alle canzoni di Laura Pausini e Renato Zero. Un appuntamento pensato per trasformare il fine settimana sportivo in un’occasione di aggregazione per l’intero paese.

Tra gli aspetti qualificanti dell’evento c’è anche l’attenzione all’ambiente: l’intera manifestazione sarà plastic free, in linea con l’obiettivo del CSI di promuovere lo sport insieme alla tutela del territorio che ospita le competizioni.

Il campionato gode del patrocinio e del contributo di Regione Lombardia e del patrocinio della Provincia di Lecco. La realizzazione è affidata alla collaborazione tra il Comitato CSI di Lecco, la ASD Polisportiva Bellano e l’Amministrazione comunale di Bellano, con il coordinamento tecnico della Presidenza nazionale del CSI e del CSI Lombardia. Due giorni in cui lo sport sarà il filo conduttore di un programma che unisce agonismo, partecipazione e valorizzazione del territorio lariano.