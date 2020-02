Bergamo ski tour 2020, titoli italiani in palio

Due giorni di gare, distanza e sprint, titoli dalla Under 18 alla Under 23

Buona la prestazione della lecchese Anna Rossi, quarta

SPIAZZI DI GROMO – Week end dedicato ai titoli italiani di distanza in tecnica libera. Sabato lo Sc Gromo, lo Sc Schilpario e lo Sc Roncobello, in organizzazione congiunta sulla pista “Spiazzi di Gromo”, danno inizio ai campionati che al termine della due giorni con le tre categorie in gara hanno assegnato ben 16 titoli nazionali.

Primi a partire, alle 9.00 sono i Giovani/Seniores maschili, cinque giri da 3km per un totale di 15km, Francesco De Fabiani per il Cs Esercito neo campione italiano in 34’02”6. Tra i lecchesi al via nella pari categoria femminile, Laura Colombo arruolatasi nel Cs Esercito nella scorso anno conclude al 12° posto in 25’06”5 palesando segni di ripresa rispetto alle ultime apparizioni. Titolo italiano per la finanziera Francesca Franchi in 22’43”5.

Partono gli Aspiranti femminili, tre giri da 3km e dopo 25’26”3 per lo Sc Alta Valtellina Francesca Cola vince il primo titolo di giornata, al 17° posto per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII°, chiude Elena Rossi in 27’12”4 seguita al 34° da Angelica Selva del Nordik Ski che finisce la sua fatica in 31’01”2.

Cinque giri per gli Aspiranti maschili e il campione italiano per il GS Fiamme Gialle è Elia Barp che conclude in 36’49”, per il Nordik ski al 64° posto in 54’55”6 conclude Francesco Martino Vassena.

Ultime categorie in gara sono gli Juniores, 9km al femminile con Martina Di Centa del Cs Carabinieri a vincere il titolo in 24’15”3, all’11° posto ancora del Cs Carabinieri, la nostra Anna Rossi in 26’14”8, al maschile i km diventano 15 e ancora una vittoria per i giallo verdi delle Fiamme Gialle che lo conquistano con Davide Graz in 35’30”1, per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII° al 34° posto conclude Luca Felice Tantardini in 46’00”0.

Seconda giornata di gare e titoli della sprint in palio

Prima le qualifiche e successivamente i migliori 30 a proseguire sino all’atto finale a sei dove non contava più il tempo ma erano le posizioni finali a dare la classifica definitiva. Nelle Aspiranti (Under 18) in gara anche le Under 1, Elena Rossi col 18° tempo in 3’28”3 sul km della prova prosegue il cammino e va avanti sino ai quarti, dove però esce subito di scena e conclude al 16° posto. Niente da fare per le compagne di club Camilla Crippa 45^ in 4’03” 9 e Martina Valsecchi 46^ in 4’48”4.

Al maschile sono 1,2km da sciare più velocemente possibile per proseguire nel cammino verso la finale. Ottimo l’11° tempo di Aksel Artusi lecchese in gara con i colori dello Sporting Club Livigno, 3’34”2 il suo tempo, 55° crono per Federico Bergamini del Primaluna con 3’49”0 e con i compagni, Mirco Brenna 70° in 4’04”3 e Luca Colombo 75° in 4’08”5. Aksel prosegue il cammino, prima i quarti ma si deve arrender in semifinale, per lui un ottimo 10° posto e unico classe 2004 tra i 30 qualificati ai quarti.

Bene Anna Rossi col 4° tempo di qualifica con 3’13”01 a 7” e mezzo dal miglior crono, poca fortuna per Luca Tantadini Felice del Primaluna tra gli juniores maschile dove con 4’20”93 conclude al 44°posto.

Anna Rossi, cede solo nella volata per il titolo

Grandissima prestazione per la lecchese di Primaluna, che da alcuni anni si è trasferita per studio in Valtellina e dallo scorso anno portacolori del Gs Carabinieri. Nata e cresciuta nelle file dello Sc Primaluna Giovanni XXIII° prima e successivamente nello Sc Alta Valtellina, dopo le qualifiche i quarti e successivamente le semifinali e infine la tanto agognata finale, qui cede di un nulla alla sola Nicole Monsorno del Gs Fiamme Gialle ma resta molto entusiasta della sua prova. “Ieri nella sprint stavo davvero bene, dopo la solita delusione delle gare lunghe avevo voglia di riscattarmi – ha dichiarato – nelle qualifiche sono andata abbastanza bene arrivando 4^, però non ero molto felice, mi sembrava di avere il freno a mano tirato. Nelle batterie mi sono sentita subito meglio e decisa, sono davvero soddisfatta. Adesso già nel fine settimana sarò di nuovo impegnata con le gare di coppa Europa a Tarviso, anche se sinceramente a oggi non so quali gare dovrò disputare”.