Bicimania BMX Garlate, quattro rider in finale nell’ultima tappa del Circuito Italiano

Il team lecchese ha centrato diverse finali e semifinali

Giulio Tavola e Ryan Motta tra i protagonisti delle due giornate

GARLATE – Bicimania BMX Garlate si mette in evidenza a Verona nelle ultime due prove del Circuito Italiano BMX 2026, disputate nel fine settimana del 17 e 18 ottobre. Sulla pista veronese, che ha ospitato la nona e la decima prova della stagione nazionale, il team lecchese ha raccolto diversi piazzamenti nelle finali e portato numerosi atleti fino alle semifinali e ai quarti di finale.

La giornata di sabato ha regalato alla società garlatese quattro piazzamenti nelle finali delle rispettive categorie. Tra i più giovani, Giulio Tavola ha chiuso al quinto posto nella categoria G1, riservata ai rider di 7 anni, mentre Ryan Motta ha conquistato la quarta posizione nei G3, categoria dei 9 anni.

Buona anche la prova di Tommaso Bravi, quarto nella categoria Allievi, riservata agli atleti di 15 e 16 anni, a un passo dal podio. Nella categoria Master 17+, Alex Gilardi ha terminato la gara al sesto posto.

Si è fermato ai quarti di finale Aronne Tami, impegnato tra gli Allievi. Hanno invece raggiunto la semifinale Liam Laddaga, settimo nei G2, Samuele Marcon, sesto nei G3, Davide Gatti, settimo nei G6, e Logan Brioschi Pistoia, ottavo tra gli Esordienti del primo anno.

Numerosi anche gli altri atleti della Bicimania BMX Garlate impegnati nelle manche di qualificazione. Nella categoria G1 ha gareggiato Martin Motta, mentre nei G4 era presente Mattia Accusato. Nei G5 hanno partecipato Leonardo Martis e Amelia Radaelli; nei G6 Mattia Morello, Pietro Tavola e Filip Saganiak.

La squadra ha schierato anche Francesco Caslini tra gli Esordienti del secondo anno, Matteo Raccagni e Giacomo Festa tra gli Allievi, Giovanni Caslini nella categoria Master 17+, oltre a Davide Cattaneo e Martino Caslini, quest’ultimo impegnato nella categoria Junior.

La domenica ha visto nuovamente i rider garlatesi al via nelle diverse fasi della competizione, con altri piazzamenti nelle finali. Giulio Tavola ha confermato il quinto posto, mentre Ryan Motta ha chiuso anch’egli in quinta posizione. Samuele Marcon ha terminato all’ottavo posto, stesso piazzamento per Alex Gilardi.

Diversi atleti hanno raggiunto le semifinali, confermando la presenza della squadra nelle fasi decisive delle rispettive categorie. Tra loro Martin Motta, Liam Laddaga, Leonardo Martis, Mattia Morello, Pietro Tavola, Davide Gatti, Logan Brioschi Pistoia e Tommaso Bravi. Aronne Tami ha invece raggiunto i quarti di finale.

Hanno preso parte alle manche di qualificazione anche Amelia Radaelli, Filip Saganiak, Francesco Caslini, Matteo Raccagni, Giacomo Festa, Riccardo Cornaggia, Giovanni Caslini, Martino Caslini e Davide Cattaneo.

Le due prove di Verona hanno così concluso il calendario nazionale del Circuito Italiano BMX 2026, con Bicimania Garlate presente in numerose categorie e diversi atleti capaci di avanzare nelle fasi della competizione.