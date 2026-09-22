Bicimania BMX Garlate, un titolo italiano e cinque podi a Creazzo

La due giorni tricolore ha riunito i migliori specialisti delle diverse categorie BMX e Cruiser e ha visto il team garlatese protagonista con atleti di età e categorie differenti.

La prima giornata ha regalato subito la soddisfazione più importante. Nella categoria Cruiser Allievi, riservata ai ragazzi di 15 e 16 anni, Martino Caslini ha superato le diverse fasi di gara fino a conquistare il primo posto e il titolo di Campione Italiano.

Nella categoria Men Elite è arrivata invece la medaglia d’argento di Marco Radaelli, autore di una prestazione di rilievo nella gara classificata C1. Secondo posto anche per Massimiliano Colombo, protagonista nella categoria Cruiser 50 & Over.

Tra gli Junior, 17 e 18 anni, Davide Cattaneo ha raggiunto la finale chiudendo all’ottavo posto. Stesso piazzamento per Oscar Tami, finalista nella categoria Cruiser 40-49.

Il bilancio della prima giornata comprende quindi un titolo italiano, due medaglie d’argento e cinque piloti del Bicimania BMX Garlate qualificati per le finali.

Il team è tornato in pista anche domenica, confermando la propria presenza nelle fasi decisive della competizione. Nella categoria G1, riservata ai bambini di 7 anni, Giulio Tavola ha conquistato il terzo posto, salendo sul podio.

Tra gli Allievi, Tommaso Bravi ha raggiunto la finale e ha chiuso al settimo posto, precedendo al traguardo il compagno di squadra Martino Caslini.

Tra i G3, categoria dei 9 anni, riflettori puntati su Ryan Motta. Il giovane rider ha superato le diverse fasi di gara fino a conquistare l’accesso alla finale, chiudendo il Campionato Italiano al quinto posto.

Nella categoria Elite è arrivato un altro podio per Marco Radaelli, terzo nella seconda giornata dopo il secondo posto ottenuto il sabato. Domenica Radaelli ha corso con i colori dell’Esercito.

Sono stati quindi tre i podi conquistati dal team nella seconda giornata, con il terzo posto di Giulio Tavola, quello di Marco Radaelli e il quinto posto di Ryan Motta tra i risultati più significativi.

Non sono mancati gli atleti capaci di spingersi fino alle semifinali. Nelle categorie giovanili hanno raggiunto questo traguardo Martin Motta, Liam Laddaga, Samuele Marcon, Mattia Accusato, Leonardo Martis, Pietro Tavola, Davide Gatti e Logan Brioschi Pistoia. Nelle altre categorie hanno conquistato l’accesso alla semifinale anche Davide Cattaneo e Alex Gilardi.

Hanno inoltre preso parte alla competizione, affrontando le manche, Samuele Sancassani, Amelia Radaelli, Achille Sancassani, Mattia Morello, Gabriele Cattaneo e Sebastian Laddaga.

Nelle altre categorie hanno affrontato le manche anche Aronne Tami, Lorenzo Mazzoleni, Carlo Colombo, Matteo Raccagni, Giovanni Caslini, Giacomo Festa, Francesco Caslini, Giorgio Valsecchi, Pietro Bonizzi e Giovanni Bonizzi.

Il fine settimana di Creazzo consegna così al Bicimania BMX Garlate un risultato costruito non soltanto attraverso le medaglie, ma anche attraverso la presenza nelle fasi finali di numerosi atleti. Dal titolo italiano di Martino Caslini ai podi di Marco Radaelli, Massimiliano Colombo e Giulio Tavola, fino alle finali e alle semifinali conquistate nelle diverse categorie, la rassegna tricolore ha messo in evidenza il lavoro e la crescita dell’intero gruppo garlatese.