Bicimania BMX Garlate, una vittoria e otto podi al Trofeo Lombardia

Ryan Motta conquista il successo nei G3

Cinque gli argenti e due i bronzi per il team lecchese

GARLATE – Una vittoria, otto podi e numerosi piazzamenti. È il bilancio del Bicimania BMX Garlate al quarto round del Trofeo Lombardia BMX 2026, disputato sulla nuova pista del Bike Park di Loreto, a Bergamo, in occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’impianto.

Il risultato più importante porta la firma di Ryan Motta, protagonista nella categoria G3, riservata ai rider di 9 anni. Il giovane atleta garlatese ha chiuso la gara al primo posto, mettendo in mostra velocità e tecnica e mantenendo la concentrazione fino all’ultima curva.

Sono invece cinque gli argenti conquistati dal team. Nel G1, categoria 7 anni, secondo posto per Giulio Tavola, mentre nel G5, riservato agli 11 anni, è arrivato l’argento di Leonardo Martis. Sul secondo gradino del podio anche Alex Gilardi nella categoria Master 17+.

Due gli argenti ottenuti nelle categorie Cruiser: Giorgio Valsecchi nella Cruiser 17/24 e Oscar Tami nella Cruiser 40 & Over.

A completare il bottino dei podi sono arrivati i due bronzi di Liam Laddaga, terzo nel G2 a 8 anni, e Matteo Panzeri, sul terzo gradino del podio nella Cruiser 17/24.

Numerosi piazzamenti nelle categorie giovanili

Oltre alle medaglie, il Bicimania Garlate ha raccolto una lunga serie di piazzamenti nelle diverse categorie, confermando la presenza numerosa della società bergamasca.

Tra i G1, Martin Motta ha chiuso al sesto posto. Nel G3 Samuele Marcon ha sfiorato il podio, terminando quarto.

Particolarmente combattuta la categoria G6, riservata ai 12 anni, dove il team ha piazzato Pietro Tavola al quinto posto, Davide Gatti al sesto e Mattia Morello al settimo. Buone anche le prove di Filip Saganiak e Sebastian Laddaga.

Nella categoria Esordienti I, riservata ai 13 anni, Logan Brioschi Pistoia ha conquistato il sesto posto, mentre tra gli Esordienti II anno Francesco Caslini ha chiuso ottavo, seguito dal compagno di squadra Pietro Bonizzi.

Il gruppo degli Allievi

Nutrita anche la presenza del Bicimania Garlate nella categoria Allievi 15/16 anni. Oltre al quarto posto di Aronne Tami, a un passo dal podio, sono arrivati il quinto posto di Matteo Raccagni e il settimo di Lorenzo Mazzoleni, seguito da Giacomo Zangani. Hanno completato la partecipazione della squadra anche Giacomo Festa e Carlo Colombo.

In gara anche Master e Cruiser

La società ha schierato diversi atleti anche nelle categorie riservate ai rider più esperti. Nella Master 17+, oltre all’argento di Alex Gilardi, è arrivato il sesto posto di Giovanni Bonizzi.

Nelle categorie Cruiser, oltre ai tre piazzamenti sul podio di Valsecchi, Tami e Panzeri, si registra anche il sesto posto di Matteo Laddaga nella Cruiser 40 & Over.

Una partecipazione ampia, dunque, che ha permesso al Bicimania BMX Garlate di portare in gara rider di diverse fasce d’età e di raccogliere punti importanti per la società.

«Dietro a ogni risultato ci sono ore di allenamento, sacrifici, trasferte affrontate dalle famiglie e soprattutto la determinazione dei ragazzi nel migliorarsi gara dopo gara», sottolineano dalla società.

Il Trofeo Lombardia BMX 2026 prosegue ora con i prossimi appuntamenti della stagione. Il Bicimania Garlate guarda alle prossime gare forte di una squadra numerosa e di risultati che, oltre ai podi, raccontano il percorso di crescita dei suoi rider.