Bione, nel weekend il torneo di beneficienza sui nuovi campi da beach volley

Domenica la cerimonia d’inaugurazione dei due nuovi campi

Il torneo sostiene l’associazione Luigi Comini attiva nella ricerca per la cura delle malattie mitocondriali infantili

LECCO – “Uniti si può” è il claim che lancia il primo torneo di Beach Volley, in programma il 2 e 3 settembre, sui nuovi campi del Centro Sportivo Comunale “Al Bione” In Sport Lecco.

Un momento di sport e solidarietà per salutare l’estate e dare il benvenuto alla stagione sportiva 2023-2024, organizzato da In Sport srl SSD e B-Cheers Beach Volley Team Lecco in collaborazione con l’Associazione Luigi Comini Ente Filantropico alla quale sarà devoluto il ricavato dalla manifestazione. Un concreto sostegno ad un’eccellenza del territorio che dal 2017 si impegna a sostenere la ricerca per la cura delle malattie mitocondriali infantili, collaborando anche con prestigiosi istituti di ricerca nazionali come il “Besta” di Milano, l’Ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma e l’Università di Padova, ed anche internazionali come le Università di Cambridge, Boston e Pittsburgh.

All’interno dell’evento – patrocinato dal Comune di Lecco – avrà luogo (Domenica 3 settembre alle ore 11) la cerimonia di inaugurazione dei campi alla presenza dell’Assessore allo Sport Emanuele Torri e con la partecipazione anche del Delegato Provinciale CONI Lecco Daniele Pezzini.

50 squadre per oltre 110 partecipanti complessivi si sfideranno per due giorni in partite 2×2 (maschile e femminile) e 4×4 misto sulla sabbia dei due nuovissimi campi da beach volley e beach tennis. I campi misurano 16×8 metri ciascuno mentre la vasca ha una dimensione di 26×22,5 metri, adatta anche per ospitare tappe dei campionati Regionali e Nazionali.

Emanuele Torri, assessore allo Sport di Lecco, commenta: “Una bella iniziativa e un’opportunità per fare sport, divertendosi, ma anche contribuendo in maniera concreta alla ricerca per la lotta contro le malattie mitocondriali infantili. Un ringraziamento particolare a In Sport per aver arricchito il nostro centro sportivo di questa nuova opportunità, al B-Cheers Beach Volley Team Lecco e all’Associazione Luigi Comini Ente Filantropico per l’importante ruolo nel campo della ricerca”. Mentre Paola Comini, consigliere dell’associazione Luigi Comini, aggiunge: “L’Associazione Luigi Comini, nasce nel 2017 per volontà della famiglia, toccata personalmente dalla sindrome di Pearson/kss, rara malattia mitocondriale che colpisce i bambini in età neonatale. Negli anni abbiamo attivato moltissime raccolte fondi ma nessuno aveva mai organizzato un torneo in nostro favore. Ringraziamo quindi la Società In Sport e B-Cheers per l’impegno e l’ospitalità ed anche il Comune di Lecco per aver creduto in questa iniziativa che coniuga Sport – Divertimento – Solidarietà”.

La nuova stagione sportiva

Per la nuova stagione sportiva l’utilizzo dei campi avrà molteplici possibilità: In Sport Lecco, in collaborazione con B-Cheers, organizzerà allenamenti specifici di Beach Volley misurati per tutte le capacità dal Base all’Avanzato passando per l’Intermedio con istruttori e allenatori qualificati FIPAV e ASI-AIBVC, garanzia di qualità ed eccellenza per tutti i livelli di esperienza; verranno inoltre organizzati durante la stagione tornei 2×2, 3×3, 4×4 femminili, maschili e misti, Summer Clinic, eventi legati al mondo della sabbia.

I corsi di Beach Volley saranno attivi per tutto il mese di settembre. Sarà anche possibile giocare partite tra amici prenotando presso la segreteria Bione (lecco@insportsrl.it) o con la piattaforma Playtomic. Il campo da beach volley sarà inoltre disponibile anche per tutte le Associazioni Sportive Lecchesi che ne faranno richiesta per la fase di preparazione alla stagione sportiva e per tutte le realtà del territorio che vorranno collaborare. Saranno previste anche agevolazioni e scontistiche per gli utenti del Centro Sportivo e per le Associazioni Sportive.