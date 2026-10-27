BMX, Bicimania Garlate chiude la stagione con il secondo posto regionale per società

Nell’ultima prova del circuito arrivano le vittorie di Ryan Motta e Oscar Tami

Sul podio anche Liam Laddaga, Leonardo Martis e Tommaso Bravi

GARLATE – Vittorie, podi e numerosi piazzamenti nelle diverse categorie: il Bicimania BMX Garlate ha concluso il Trofeo Regionale Lombardia BMX 2026 con una prova positiva a Besnate, in provincia di Varese, domenica 25 ottobre. A coronare la stagione è arrivato anche il secondo posto nella classifica generale per società del Campionato Regionale Lombardia.

Tra i protagonisti dell’ultima gara spicca Ryan Motta, vincitore nella categoria G3, riservata ai ragazzi di 9 anni. Nella stessa prova Samuele Marcon ha chiuso quinto e Alice Giussani sesta. Nella G1, dedicata ai bambini di 7 anni, Giulio Tavola ha terminato al quarto posto, seguito da Martin Motta, settimo. Nella G2, per gli atleti di 8 anni, Liam Laddaga ha conquistato il terzo gradino del podio.

Buoni risultati anche nelle altre categorie giovanili. Nella G4, per i ragazzi di 10 anni, Mattia Accusato ha chiuso sesto. Nella G5, riservata agli undicenni, Leonardo Martis ha conquistato il terzo posto, mentre Amelia Radaelli ha terminato settima. Nella G6, per gli atleti di 12 anni, Mattia Morello ha concluso in settima posizione.

Passando alle categorie agonistiche, tra gli Esordienti del primo anno, di 13 anni, Logan Brioschi Pistoia ha raggiunto l’ottavo posto. Nella categoria Esordienti del secondo anno, per i quattordicenni, Francesco Caslini ha terminato sesto e Pietro Bonizzi ottavo.

Positiva anche la prova degli Allievi, categoria che comprende gli atleti di 15 e 16 anni: Tommaso Bravi ha conquistato il secondo posto, mentre Martino Caslini ha chiuso sesto e Lorenzo Mazzoleni settimo.

Nelle categorie riservate agli atleti più grandi, Davide Cattaneo si è classificato quinto nella Master 17+, seguito da Alex Gilardi, sesto. Nella Cruiser 40 & Over è arrivata la vittoria di Oscar Tami, davanti a Massimiliano Colombo. Matteo Panzeri ha completato il podio, mentre Matteo Laddaga ha chiuso all’ottavo posto.

Con la gara di Besnate si è chiuso il calendario del Trofeo Regionale Lombardia BMX 2026, al termine di una stagione ricca di soddisfazioni per il club di Garlate. Ai risultati ottenuti nella singola prova si aggiunge il secondo posto nella classifica generale per società del Campionato Regionale Lombardia, un risultato che premia l’impegno degli atleti, la continuità dimostrata nelle cinque prove del circuito e il lavoro portato avanti dalla società durante tutta la stagione.

Per le classifiche individuali finali, la società attende l’ufficializzazione dei risultati. Il secondo posto a squadre conferma intanto il Bicimania BMX Garlate tra le realtà protagoniste della BMX lombarda.