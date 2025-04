Bobbio: spettacolo sulla neve con la nuova Asd Snowboard Club Lecco

Grande successo per il banked slalom e best trick a Bobbio

L’evento organizzato dalla nuova Asd Snowboard Club Lecco

LECCO – Domenica 30 marzo, i Piani di Bobbio hanno ospitato un’emozionante giornata all’insegna dello snowboard. L’evento, che ha visto protagonisti rider di ogni età, ha avuto come fulcro un entusiasmante banked slalom – uno slalom speciale pensato per snowboarder – e una spettacolare competizione di best trick, sfruttando i salti naturali della Pista Ongania.

L’iniziativa è stata organizzata per celebrare e promuovere la nascita della nuova ASD Snowboard Club Lecco, un progetto dedicato alla crescita dello snowboard nella zona. A partire dal prossimo inverno, il club lancerà un team rivolto a bambini e ragazzi, offrendo loro la possibilità di praticare questa disciplina con allenamenti settimanali seguiti da maestri qualificati.

I tre fondatori dell’ASD Snowboard Club Lecco, Luca Tocchetti, Andrea Gualtieri e Marco Moretti, vantano un’esperienza consolidata nel mondo dello snowboard e sono pronti a mettere a disposizione le loro competenze per corsi privati e di gruppo. La loro missione è chiara: avvicinare persone di tutte le età allo snowboard, trasmettendo passione, divertimento e sicurezza nella pratica di questo sport.

Le competizioni della giornata sono state suddivise in tre categorie – bambini, uomini e donne – e i vincitori hanno ricevuto premi e gadget messi a disposizione da brand di riferimento nel settore: Union, Capita, Out Of, Comera Snowboard, Sun Bum, Morgan Shop Eupilio e Asen Park.

L’evento ha riscosso grande entusiasmo tra i partecipanti e il pubblico presente, confermando l’interesse crescente verso lo snowboard e l’importanza di realtà come ASD Snowboard Club Lecco per lo sviluppo e la diffusione di questo sport.

Per rimanere aggiornati sulle attività e gli allenamenti del club, è possibile seguire la pagina Instagram @snowboardclublecco.