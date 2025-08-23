Bongio Trip: domenica 31 agosto torna la sfida a cronometro

La gara dalla sede del CAI Ballabio fino alla Baita di Bongio

La manifestazione è giunta alla 31° edizione

BALLABIO – Domenica prossima, 31 agosto, CAI Ballabio e ASD Grignetta si preparano a far andare in scena il Bongio Trip, giunto alla 31° edizione. Una manifestazione organizzata per famiglie a atleti che prevede una gara di corsa in montagna non competitiva aperta a tutti a cronometro, con partenza dalla sede CAI Ballabio e arrivo alla Baita di Bongio, dove si terrà la tradizionale festa CAI con ristoro e tanta allegria.

I concorrenti dovranno percorrere 3,8 km e un dislivello positivo di circa 390 metri. La partenza sarà alle ore 8 e si potrà impiegare massimo un’ora e quarantacinque minuti. A mezzogiorno sono previste le premiazioni che vedranno assegnare riconoscimenti per i primi tre classificati di ogni categoria (maschile e femminile), oltre al concorrente più giovane che riceverà la targa Andrea Rusconi AM e il concorrente seniores insignito con la targa Corti Giuseppe “Fereè” e Tagliaferri Laura AM.

Quest’anno a collaborare all’evento ci sarà anche l’associazione Dilettantistica Oltretutto 97 con sede a Malgrate, a cui andrà il ricavato raccolto con le iscrizioni.

“Ringraziamo gli sponsor che ancora una volta ci hanno permesso di organizzare questo bell’effetto. Vi aspettiamo numerosi”, le dichiarazioni degli organizzatori.

