Burkina Faso trionfa al 19° Torneo Multietnico ANOLF Lecco

Al Centro Sportivo Bione si è chiusa la manifestazione dedicata a sport, inclusione e dialogo tra culture
In finale il Burkina Faso ha superato il Gambia ai rigori
LECCO – Si è concluso al Centro Polisportivo Bione di Lecco il 19° Torneo Multietnico organizzato da ANOLF Monza Brianza Lecco, manifestazione che unisce sport, inclusione e dialogo tra culture.
L’edizione 2026, iniziata lo scorso 20 giugno in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, ha visto affrontarsi dodici squadre rappresentative di diverse comunità presenti sul territorio: Marocco, Mali, Senegal, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea, Togo, Nigeria, Perù, Congo, Gambia e la formazione dei Rifugiati.
A conquistare il trofeo è stata la rappresentativa del Burkina Faso, che ha superato il Gambia ai calci di rigore al termine di una finale combattuta. Sul terzo gradino del podio si è classificato il Mali.
Più che una competizione sportiva, il torneo si è confermato un momento di incontro e condivisione tra persone di culture e provenienze diverse, unite dalla passione per il calcio.
“Come ANOLF siamo orgogliosi di ciò che abbiamo visto – ha dichiarato Andrea Massironi, presidente di ANOLF Monza Brianza Lecco – giovani di provenienze diverse giocare fianco a fianco, alla pari, uniti dalle stesse regole e dalla stessa passione. È la prova che l’integrazione non è uno slogan, ma qualcosa che si costruisce insieme, giorno dopo giorno”.
Massironi ha quindi ringraziato tutte le squadre, gli arbitri, i volontari e i partner dell’iniziativa, FNP CISL Pensionati e AVIS Lecco, dando appuntamento al prossimo anno per la ventesima edizione della manifestazione.
“Le differenze, quando si giocano insieme, diventano una ricchezza”, ha concluso il presidente di ANOLF.
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