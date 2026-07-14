Burkina Faso trionfa al 19° Torneo Multietnico ANOLF Lecco

Al Centro Sportivo Bione si è chiusa la manifestazione dedicata a sport, inclusione e dialogo tra culture

In finale il Burkina Faso ha superato il Gambia ai rigori

LECCO – Si è concluso al Centro Polisportivo Bione di Lecco il 19° Torneo Multietnico organizzato da ANOLF Monza Brianza Lecco, manifestazione che unisce sport, inclusione e dialogo tra culture.

L’edizione 2026, iniziata lo scorso 20 giugno in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, ha visto affrontarsi dodici squadre rappresentative di diverse comunità presenti sul territorio: Marocco, Mali, Senegal, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea, Togo, Nigeria, Perù, Congo, Gambia e la formazione dei Rifugiati.

A conquistare il trofeo è stata la rappresentativa del Burkina Faso, che ha superato il Gambia ai calci di rigore al termine di una finale combattuta. Sul terzo gradino del podio si è classificato il Mali.

Più che una competizione sportiva, il torneo si è confermato un momento di incontro e condivisione tra persone di culture e provenienze diverse, unite dalla passione per il calcio.

“Come ANOLF siamo orgogliosi di ciò che abbiamo visto – ha dichiarato Andrea Massironi, presidente di ANOLF Monza Brianza Lecco – giovani di provenienze diverse giocare fianco a fianco, alla pari, uniti dalle stesse regole e dalla stessa passione. È la prova che l’integrazione non è uno slogan, ma qualcosa che si costruisce insieme, giorno dopo giorno”.

Massironi ha quindi ringraziato tutte le squadre, gli arbitri, i volontari e i partner dell’iniziativa, FNP CISL Pensionati e AVIS Lecco, dando appuntamento al prossimo anno per la ventesima edizione della manifestazione.

“Le differenze, quando si giocano insieme, diventano una ricchezza”, ha concluso il presidente di ANOLF.