Calcio a 5. Lecco batte Rovereto e resta in vetta

Al Palataurus i blucelesti dominano l’anticipo della 3^ giornata di ritorno di Serie A2 Élite
Apprensione nel finale per l’infortunio al giovane Amin Moufakir
La cronaca si apre con due conclusioni rasoterra senza esito: Andreson Zoi per il Lecco e Hassan Moufakir per gli ospiti. I padroni di casa alzano subito il ritmo e al 7′ Santoro è decisivo su Borolo. Sulla successiva azione da calcio d’angolo, il portiere dell’Olympia si supera prima su Tortorella e poi sul classe 2008 Masini, alla seconda presenza consecutiva in prima squadra dopo l’esordio di Cesena.
Il vantaggio arriva al 9’: combinazione sulla sinistra tra Alciati e Seferi, prima respinta di Santoro, traversa di Seferi e tap-in vincente di Anderson Zoi per l’1-0. L’Olympia prova a reagire al 18’ con Cristel, il cui diagonale esce di poco. Poco dopo, però, un errore in costruzione degli ospiti viene punito da Tortorella, che recupera palla e serve ancora Anderson Zoi: conclusione di prima intenzione e 2-0 all’intervallo.
Nella ripresa il copione non cambia. Anderson Zoi va subito vicino alla tripletta, poi Borolo colpisce la traversa al 3’. Al 4’ arriva il 3-0: Seferi sfonda a destra e Alciati finalizza con precisione. Il Lecco continua a spingere, ma Santoro nega il poker a Masini, mentre dall’altra parte Pulcini si rende protagonista con un intervento decisivo su Hassan.
Al 10’ Seferi si mette in proprio e firma il 4-0. Due minuti più tardi Hassan centra la traversa, quindi l’episodio che gela il Palataurus: scontro tra Pulcini e Amin Moufakir, con il giovane roveretano che resta a terra e viene soccorso dai sanitari. Dall’azione nasce il 5-0 di Borolo.
Dopo lunghi attimi di apprensione e l’uscita in ambulanza di Amin Moufakir, il gioco riprende con un gesto di grande sportività del Lecco, che lascia segnare Hassan per il definitivo 5-1. Nel finale l’Olympia Rovereto prova anche la carta del portiere di movimento, senza però trovare altre reti.