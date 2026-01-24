Calcio a 5. Lecco batte Rovereto e resta in vetta

LECCO – Il Lecco Calcio a 5 non sbaglia l’anticipo della 3^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite e, davanti al proprio pubblico, supera con un netto 5-1 l’Olympia Rovereto, confermandosi capolista. Una gara sempre in controllo per i blucelesti, macchiata solo dallo sfortunato episodio che ha visto coinvolto il giovane ospite Amin Moufakir, classe 2006, costretto a lasciare il campo in ambulanza dopo un contrasto di gioco.

La cronaca si apre con due conclusioni rasoterra senza esito: Andreson Zoi per il Lecco e Hassan Moufakir per gli ospiti. I padroni di casa alzano subito il ritmo e al 7′ Santoro è decisivo su Borolo. Sulla successiva azione da calcio d’angolo, il portiere dell’Olympia si supera prima su Tortorella e poi sul classe 2008 Masini, alla seconda presenza consecutiva in prima squadra dopo l’esordio di Cesena.

Il vantaggio arriva al 9’: combinazione sulla sinistra tra Alciati e Seferi, prima respinta di Santoro, traversa di Seferi e tap-in vincente di Anderson Zoi per l’1-0. L’Olympia prova a reagire al 18’ con Cristel, il cui diagonale esce di poco. Poco dopo, però, un errore in costruzione degli ospiti viene punito da Tortorella, che recupera palla e serve ancora Anderson Zoi: conclusione di prima intenzione e 2-0 all’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia. Anderson Zoi va subito vicino alla tripletta, poi Borolo colpisce la traversa al 3’. Al 4’ arriva il 3-0: Seferi sfonda a destra e Alciati finalizza con precisione. Il Lecco continua a spingere, ma Santoro nega il poker a Masini, mentre dall’altra parte Pulcini si rende protagonista con un intervento decisivo su Hassan.

Al 10’ Seferi si mette in proprio e firma il 4-0. Due minuti più tardi Hassan centra la traversa, quindi l’episodio che gela il Palataurus: scontro tra Pulcini e Amin Moufakir, con il giovane roveretano che resta a terra e viene soccorso dai sanitari. Dall’azione nasce il 5-0 di Borolo.

Dopo lunghi attimi di apprensione e l’uscita in ambulanza di Amin Moufakir, il gioco riprende con un gesto di grande sportività del Lecco, che lascia segnare Hassan per il definitivo 5-1. Nel finale l’Olympia Rovereto prova anche la carta del portiere di movimento, senza però trovare altre reti.