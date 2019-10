Calcio. Altra sconfitta per il Lecco: 2 a 0 per l’Albinoleffe

Per i blucelesti ottava sconfitta dopo dieci giornate di campionato

In rete Giorgione (A) dopo soli 2′ di gioco e Genevier (A) al 62° su rigore

GORGONZOLA – Nulla da fare per il Lecco che nella trasferta di Gorgonzola contro l’Albinoleffe viene sconfitto per 2 a 0.

Partita che inizia subito in salita per i ragazzi di mister D’Agostino con l’Albinoleffe in vantaggio dopo soli due minuti di gioco. A sbloccare il risultato è Giorgione (A) bravo a farsi trovare pronto e ribadire in rete una respinta dell’estremo difensore bluceleste su tiro dal limite di Gelli (A).

Al 6° Albinoleffe pericoloso su punizione con Gelli (A) dal limite, bravo Safarikas (L) ad opporsi.

Al 22° è Canestrelli (A) che sfrutta una punizione battuta dalla trequarti di Genevier (A), ma il suo colpo di testa finisce a lato di pochissimo.

Al 37° di nuovo Albinoleffe pericoloso questa volta su calcio d’angolo con il colpo di testa di Gavazzi (A) che vola alto di poco sopra la traversa.

Il Lecco si fa vedere solo allo scadere del primo tempo, con un tiro di Moleri (L) con palla alta sopra la traversa.

Nella ripresa il Lecco sfiora il pareggio al 61° quando una conclusione dai 20 metri di Strambelli (L), viene deviata da Giorgione (A) ma Savini (A) non si fa sorprendere e nega il pari ai blucelesti di mister D’Agostino.

Un minuto dopo il Lecco capitola: contropiede dei padroni di casa con Moleri (L) che atterra in area Ruffini (A). Dagli undici metri si presenta Genevier (A) che firma il 2 a 0.

Il Lecco trova un moto d’orgoglio e al 65° si fa pericoloso con Strambelli (L) su punizione dal limite dell’aerea dipinge una parabola perfetta, ma Savini (A) vola e toglie la palla dall’incrocio dei pali.

Dieci minuti più tardi l’Albinoleffe potrebbe chiudere definitivamente la gara ma la punizione di Gelli (A) dal limite coglie il palo pieno. Due minuti più tardi altro rischio per il Lecco con Vignati (L) che salva sulla linea il tentativo sottoporta di Sibilli (A).

All’80’ bella azione personale di Gelli (A) che calcia in diagonale dalla destra, Safarika (L) si oppone, sulla ribattuta Genevier calcia dal limite ma la palla finisce fuori di poco.

Il Lecco incassa l’ottava sconfitta su dieci gare disputate e scivola al penultimo posto a 6 punti in compagnia del Giana Erminio. Per mister D’Agostino la strada si fa davvero dura

TABELLINO

ALBINOLEFFE – LECCO: 1-0

Albinoleffe: Mondonico, Giorgione, Canestrelli, Ravasio (dal 66° Kouko), Genevier, Gelli, Ruffini, Gavazzi, Gusu, Savini, Galeandro (dal 66° Sibilli). All.: Zaffaroni.

Lecco: Safarikas, Vignati, Giudici, Strambelli, Pastore (dal 66° Samake), Nacci (dal 66° Bobb), Bastrini, Moleri, Fall (dal 46′ Capogna), Malgrati, Chinellato. All.: D’Agostino.

Arbitro: Luca Cherchi coadiuvato dagli assistenti Costin Spataru Del Santo e Marco Toce di Firenze.

Ammoniti: Pastore, Giudici, Moleri, Malgrati (L); Gelli F., Mondonico D. (A).