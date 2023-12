Calcio. Domenica da incubo per il Lecco, la Ternana vince in rimonta 3-2

Grande delusione per i blucelesti che subiscono la clamorosa rimonta della Ternana

In rete Ionita (20′) e Buso (38′), nella ripresa doppietta di Raimondo (51′, 69′) e gol vittoria di Luperini (76′)

LECCO – Gara fondamentale per il cammino per la salvezza ma, il Lecco delude i propri tifosi contro la Ternana subendo una clamorosa rimonta nel secondo tempo. I blucelesti hanno dominato la partita nel primo tempo ma, nella ripresa sono rimasti negli spogliatoi e subito la grande reazione degli ospiti concedendo troppi spazi ed opportunità.

Mister Bonazzoli nell’undici titolare rinuncia ancora al rientrante Melgrati e da fiducia tra i pali a Saracco. Le novità di formazione sono rappresentate da Marrone prende il posto di Bianconi al centro della difesa e da Lorenzo Di Stefano schierato al fianco di Novakovich e Buso nel tridente offensivo.

Sul fronte opposto, gli ospiti sono costretti a rinunciare Diakité squalificato ad agli infortunati Favilli e Travaglini, recuperato in extremis Marco Capuano che però parte dalla panchina. Perciò, spazio a Mantovani e Sorensen con Lucchesi confermato sul versante sinistro, chance da primo minuto per Pyyhtia in mediana.

La Cronaca

Parte subito in possesso palla il Lecco che tenta una buona incursione sulla sinistra con Sersanti (L) ben servito da Novakovich (L) nello spazio ma, la difesa delle Fere si chiude bene. Dall’altra parte, i blucelesti tamponano bene i pericoli creati da Falletti (T) e Casasola (T) sulla sinistra.

Al 7′, i padroni di casa partono bene in contropiede con Di Stefano (L) che prende il tempo sul diretto marcatore crossando verso il centro, Buso (L) in area piccola calcia a lato. Al 10′ è la Ternana a rendersi pericolosa con il bel taglio in area di Distefano (T) però il tiro termina alto sopra la traversa.

Quando sale il Lecco fa male: al 14′, bella conclusione dalla distanza di Checco Lepore (L) respinta in tuffo plastico da Iannarilli (T). I blucelesti alzano i ritmi del gioco con i cross di Caporale (L) e Lepore (L) allontanati dalla difesa umbra. Al 20′ dopo vari tentativi, passa il Lecco al Rogamonti-Ceppi, Crociata (L) intercetta una gran palla a centrocampo ed innesca Di Stefano (L) che apre sulla destra per Ionita (L) che con freddezza imbuca la rete dell’1-0.

Al 23′, si ferma la partita per lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi blucelesti che ostacolano la visibilità sul terreno del Rigamonti Ceppi. Alla ripresa del gioco sono gli ospiti ad avere una grande palla gol con la nuova imbucata in area piccola di Distefano (T) che scarica però tra le mani di Saracco (L).

Al 30′, Sersanti (L) apre per Buso (L) che scarta due volte Mantovani (T) al limite dell’area di rigore ma, il diagonale di sinistro esce di poco a lato. L’appuntamento con il gol è solo rimandato.

Altro recupero fondamentale di Ionita (L) a centrocampo che apre per Crociata (L) che mette in mezzo un secco rasoterra per Niccolò Buso che si inventa uno splendido tacco che spiazza Iannarilli (T). Al 38′, Lecco avanti 2-0 al Rigamonti-Ceppi. La Ternana non riesce a reagire così, prova a colpire ancora la squadra di Bonazzoli che riparte veloce in contropiede al 40′, Sersanti (L) però non riesce ad alzare abbastanza la palla, respinta coi piedi dall’estremo difensore delle Fere.

Al 43′, sciupa anche Novakovich (L) da posizione defilata che scivola al momento del tiro. Al 49′, grande transizione di Di Stefano (L) che fa da padrone sulla fascia destra del campo, dopo 30 metri di campo palla al piede calcia addosso a Iannarilll (T). Sul finale di tempo, grande uno-due tra Novakovich (L) e Crociata (L), lo statunitense non riesce ad impattare bene sul pallone ed Iannarilli (T) ci mette una pezza.

Lecco padrone del campo soprattutto a centrocampo, la Ternana in ritardo su tutti i contrasti non è mai riuscita a creare dei veri pericoli per la porta di Saracco.

Secondo Tempo

Breda prova a cambiare qualcosa ad inizio ripresa inserendo Favasuli e Luperini per Pyyhtia e Corrado. Il Lecco continua a fare la partita e cerca il terzo gol con il tiro dalla distanza di Crociata (L) che termina alto. Al 50′, la Ternana riapre la partita Laibojko (T) trova Raimondo (T) in area che si alza la palla di sinistro e con una girata perfetta al volo buca la rete col mancino.

Il Lecco reagisce subito, al 53′, con Buso (L) che prova la conclusione da fuori area ma, la palla esce alla sinistra di Iannarilli (T). Al 56′, gli ospiti ci credono e ripartono forte in contropiede con Falletti (T) che cerca ancora Distefano (T), Saracco (L) in uscita anticipa tutti.

Brivido per la difesa bluceleste, Celjak (L) si immola in scivolata sul tentativo da distanza ravvicinata di Distefano (T) ben innescato da Favasuli (T). Gli ospiti prendono coraggio nella ripresa e si fanno sempre più pericoli dalle parti di Saracco (T) e per fortuna del Lecco al 65′ l’arbitro Minelli annulla il gol del pareggio a Luperini (T) in posizione di fuorigioco millimetrico.

Il secondo gol della Ternata arriva pochi minuti dopo al 69′. Agostinelli (L) sbaglia completamente in ripartenza e consegna il pallone agli ospiti, Distefano (T) trova Raimondo (T) che infila Saracco (L) tra le gambe.

Il Lecco concede troppi spazi alla Ternana che ribalta la partita al 76′, Falletti (T) dal limite apre per Casasola (T) che mette in mezzo per Luperini (T) che mette la palla in rete sul secondo palo. I blucelelesti sono rimasti negli spogliatoi e all’82’ subiscono anche il 4-2 su angolo ma, la posizione Distefano (T) ostruisce l’intervento di Saracco (L) perciò, l’arbitro annulla la rete.

Nel finale la Ternana finisce in dieci per l’espulsione all’88’ del neo entrato De Boer per proteste. Al 94′, il Lecco prova a cercare il pareggio con la conclusione di Buso (L), Iannarilli (T) però la toglie dall’incrocio dei pali.

Il Lecco non ancora maturo avrebbe potuto chiudere la partita nel primo tempo ma, nella ripresa ha subito la grande rimonta della Ternana perdendo così la chance di lasciare la zona salvezza. Il prossimo impegno per i blucelesti sarà fuori-casa contro il Venezia, seconda forza del campionato di Serie B.

Tabellino

LECCO: Saracco; Caporale, Celjak, Marrone, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata; Buso, Novakovich, Di Stefano (63′ Agostinelli, Eusepi 84′). All. Bonazzoli

TERNANA: Iannarilli; Lucchesi, Sorensen, Mantovani; Corrado (45′ Luperini), Labojko (60′ De Boer), Pyyhtia (45′ Fafasuli), Casasola; Falletti, Raimondo (74′ Dionisi), Distefano F (88′ Marginean). All. Breda

Marcatori: Ionita 20, Buso 38′, Raimondo 51′, Raimondo 69′, Luperini 76′

Arbitro: Daniele Mirelli di Varese, coiudiavato da Valeriani di Ravenna e Saverino di Campobasso, quarto ufficiale Silvia Gasperotti di Rovereto. Al VAR, on site, Abbattista di Molfetta e all’AVAR Nasca di Bari

Ammoniti: Falletti (T), Raimondo (T), De Boer (T), Luperini (T)

Espulsi: De Boer (T)

Classifica

Parma 35

Venezia 33

—————–

Como 31

Catanzaro 30

Cremonese 29

Cittadella 29

Palermo 28

Modena 27

——————

Brescia 22

Sampdoria 22

Bari 21

Südtirol 20

Cosenza 20

Pisa 18

Ternana 17

——————–

Reggiana 17

Spezia 16

Ascoli 16

—————

Lecco 16

FeralpiSalò 10