Calcio e beneficenza, in programma tre tornei giovanili in Brianza

Sui campi di Verderio il 28 maggio, Dolzago il 18 giugno e Cassago il 25 giugno

I tornei sono riservati alle categorie Giovanissimi, Esordienti e Pulcini

VERDERIO – Tutto pronto per i tre tornei di calcio giovanile in programma su tre differenti campi della Brianza il cui ricavato sarà devoluto all’associazione INPRIMALINEA Onlus che si impegna a sostenere il dipartimento oncologico degli ospedali di Lecco e Merate.

Si comincia a Verderio il 28 maggio con il primo torneo riservato alla categoria Giovanissimi, quindi a Dolzago il 18 giugno quando scenderanno in campo gli Esordienti e per finire a Cassago il 25 giugno con i Pulcini.

I tornei sono organizzati dalle tre rispettive società sportive e coordinati da Mary Quadrio di MQ Event con la collaborazione delle locali associazioni degli Alpini e degli oratori che cureranno la cucina. Il torneo vedra la partecipazione di oltre 400 persone tra calciatori in erba, allenatori e dirigenti.

Nel torneo del 28 maggio, con fischio di inizio alle 10.00, riservato ai Giovanissimi, prenderanno parte le formazioni di: Verderio, Montevecchia, Nuova Ronchese, Pagnano, San G. Molteno, Rovagnate, GrentArcadia, Bellusco.

Per gli Eserdianti, con inizio alle 9.00, si sfideranno: SanGiorgio Molteno Brongio, Stella Azzurra, 2 formazioni dell’ASD GrentArcadia, Missaglia Maresso, Oratorio Cassago.

Infime per la categoria Pulcini, primo match alle ore 14.30, scenderanno in campo: 2 formazioni dell’oratorio Cassago, Verderio, GrentArcadia, Polisportiva San Giorgio Molteno

Polisportiva 2001.

Durante tutti e tre i tornei ci sarà il servizio cucina, mentre nelle serate del 28 maggio e 25 giugno, la festa sportiva proseguirà con una cena e Dj Set in collaborazione con Radio Station One di Mario Borghesi.