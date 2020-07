Calcio, è nata l’Usd Brianza Olginatese: “Punteremo sul settore giovanile”

La nuova società ha già messo a segno un colpo sul mercato con l’acquisto del bomber Berberi

L’obiettivo è dare continuità alla tradizione olginatese di coltivare il settore giovanile trasformandolo in vivaio per la prima squadra

MERATE – Unire le forze, mantenendo forte e vivo il legame con la propria realtà d’origine. E’ stata presentata ieri sera, giovedì, al Melas Hotel la nuova società Usd Brianza Olginatese, nata dall’accordo tra l’Us Olginatese e l’Acd Brianza Merate. Tra gli obiettivi del neonato sodalizio quello di puntare sempre più sul settore giovanile, al fine di riuscire a costruire una prima squadra formata da giocatori cresciuti nel proprio vivaio.

“C’è voglia di emergere e fare bene puntando su una realtà che va ad abbracciare un territorio ampio, da Vimercate a Colico” ha puntualizzato il presidente Roberto Spreafico, raccogliendo l’entusiasmo di Flavio Redaelli, che in qualità di ormai ex presidente dell’Us Olginatese ha parlato di un mondo e una tradizione da portare avanti. La nuova società vede schierati Fabio Galbusera come direttore generale, mentre Giovanni Vassena sarà il direttore sportivo. Redaelli sarà il vice presidente insieme a Luigi Cappello.

L’incontro di ieri sera, a cui hanno partecipato anche il sindaco di Olginate Marco Passoni e il collega di Merate Massimo Panzeri, ha fornito anche l’occasione per presentare il nuovo allenatore, Giovanni Arioli. Si tratta, in realtà, di un volto molto conosciuto, soprattutto in casa bianconera, visto che Arioli ha prima giocato e poi è stato arruolato come mister della formazione che si allena al campo di via dell’Industria. “Chi mi conosce, sa che do sempre il massimo – ha detto il mister -. C’è tanta voglia di fare bene, ma lo sappiamo poi che il giudice è il campo”.

La Usd Brianza Olginatese ha già messo a segno un colpo importante sul fronte del calcio mercato con l’acquisto del bomber Oltjan Berberi, ex della Casatese. “Con lui e Pizzini davanti possiamo fare bene – ha detto raggiunte Galbusera, dipingendo la nuova società come una grande famiglia che potrà contare sulla disponibilità di ben 6 campi sportivi – La nostra unione ha già fatto scalpore e sicuramente qualche fastidio lo daremo”.

L’Usd Brianza Olginatese ha deciso di tenere per ora separate le matricole per quanto riguarda i settori giovanili.

Un particolare, quello del legame con il territorio, ribadito dai sindaci di Merate e di Olginate nei loro interventi. Panzeri ha infatti espresso l’auspicio che questa alleanza tra le due società sia foriera di ulteriori possibilità per i ragazzi di crescere, praticare sport e competere ai massimi livelli in tutte le gare ricordando anche gli investimenti effettuati, dal punto di vista infrastrutturale, per creare i nuovi campi sintetici sia a Merate che a Cernusco. Passoni, dal canto suo, ha riconosciuto quanto effettuato dall’Us Olginatese nel corso degli anni di attività in paese, augurandosi che la fusione porti non solo risultati agonistici, ma anche aiuto e sostegno al territorio.