Calcio Eccellenza. La Brianza Olginatese torna al successo; per la Luciano Manara un ko che fa male

Delpiano supera 3-1 in trasferta il Forza e Costanza

Abaterusso ko per 3-2 nel match salvezza contro il Valcalepio

LECCO – Dopo due pareggi consecutivi la Brianza Olginatese ritrova il successo e lo fa imponendosi per 3-1 sul terreno di gioco del Forza e Costanza. La gara giocata in terra bergamasca viene decisa dalle reti di Pizzini (doppietta) e Vairani.

Grazie ai tre punti odierni la formazione guidata da Delpiano prosegue la sua corsa in zona playoff, portandosi a quota 45 punti.

E’ invece un ko molto pesante per i risvolti di classifica quello rimediato dalla Luciano Manara sul terreno amico contro il Valcalepio. I bergamaschi si impongono per 3-2 superando in classifica proprio la formazione di Abaterusso, ora relegata al penultimo posto al pari della Vertovese.

Ora Brianza Olginatese e Luciano Manara sono attese da una settimana di lavoro prima del derby che domenica prossima le vedrà l’una opposta all’altra.

Classifica

Mapello 61

————————————-

Tritium 61

Leon 47

Brianza Olginatese 45

Juvenes Pradalunghese 39

————————————-

Club Milanese 38

Lemine Almenno 38

Altabrianza Tavernerio 36

Scanzorosciate 36

Cisanese 35

Forza e Costanza 34

San Pellegrino 32

————————————-

Zingonia Verdellino 29

Trevigliese 28

Valcalepio 26

Luciano Manara 24

————————————

Vertovese 24

Albinogandino 14