CISANESE – NIBIONNOGGIONO 1-1: Iori (N) 22′, Bamba (C) 52′

Al vantaggio nel primo tempo di Iori rispondono i bergamaschi nella ripresa con Bamba

CISANO BERGAMASCO – Dopo otto vittorie consecutive rallenta la marcia del NibionnOggiono capolista, che viene stoppato sull’1-1 dalla Cisanese nel recupero della quarta giornata di ritorno del campionato d’Eccellenza (gara rinviata domenica 3 febbraio a causa della neve). L’undici di Commisso, in vantaggio al 22′ con Iori, viene raggiunto in avvio di ripresa da una rete di Bamba.

Il pareggio odierno porta il NibionnOggiono a quota 52 punti, frutto di sedici vittorie e quattro pareggi nelle venti gare finora disputate. Il vantaggio sul secondo posto, occupato dalla Tritium sale a 14 lunghezze, anche se la formazione di Trezzo sull’Adda, in caso di vittoria questa sera contro il Brugherio, potrebbe ridurre il gap a 11 punti.

Domenica la capolista sarà impegnata di nuovo in trasferta, questa volta in casa del Codogno, per poi affrontare la Luisiana al “De Coubertin” il 24 febbraio e poi il big match, che la vedrà opposta proprio alla Tritium la prima domenica di marzo.