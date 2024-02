Calcio Eccellenza. Vince la Brianza Olginatese, pareggio amaro per il Calolziocorte

Torna al successo la Brianza Olginatese: 3-1 contro il Muggiò

Il Calolziocorte pareggia 1-1 contro la Cisanese

OLGINATE/CALOLZIOCORTE – Nel campionato d’Eccellenza 23/24 smuovono la classifica entrambe le squadre lecchesi. La Brianza Olginatese ritrova il successo casalingo dopo il passo falso di Mapello ed è ad un passo dall’uscire dalla zona play-out che ora dista solo un punto.

Partita vibrante contro il Muggiò come racconta il direttore generale dei bianconeri Fabio Galbusera: “Gara giocata bene soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo trovato il gol dopo dieci minuti con il colpo di testa su calcio d’angolo di Sprandi che ha esordito oggi. Poi abbiamo avuto un calcio di rigore a favore segnato da Aldegani”.

“Nella ripresa dopo un quarto d’ora abbiamo segnato il terzo gol sempre con Aldegani che a centro area ha infilato il portiere all’angolino. Poi abbiamo preso gol su un nostro errore, il portiere in uscita è scivolato ma è stata l’unica occasione concreta che hanno avuto. Match giocato a ritmi alti e siamo soddisfatti del risultato, la squadra si è quindi ritrovata rispetto al black out avuto a Mapello. Domenica si va a Calolzio con il giusto piglio e spirito”.

Pareggio, invece, un po’ amaro per il Calolziocorte passato in vantaggio al 30′ con il bel diagonale di Sare che segna la settima rete in maglia amaranto da quando ha fatto ritorno a fine novembre. I lecchesi nella ripresa hanno colpito un palo con Addabbo e sbagliato un rigore con Tironi. Gli ospiti pareggiano il risultato al 72′ con il neo entrato Fognini che approfitta dello scontro tra il portiere Aiello e l’attaccante ospite.

Commenta il match il direttore sportivo, Francesco La Fauci: “Abbiamo sbagliato alcune occasioni chiave per chiudere la partita, il pareggio va bene ma per come è andata la partita avremmo voluto altri due punti. Abbiamo comunque smosso la classifica, stiamo bene e facendo delle buone prestazioni mettendo in difficoltà gli avversari. Ora pensiamo allo scontro diretto con l’Olginate di domenica prossima”.