Calcio Eccellenza. Vittorie cruciali per Olginatese e Calolziocorte

La Brianza Olginatese stende 1-0 l’Altabrianza Tavernerio

Il Calolziocorte vince 2-1 contro il Tribiano

OLGINATE/CALOLZIOCORTE – Giornata positiva per le compagini lecchesi impegnate nel campionato d’Eccellenza 23/24: la Brianza Olginatese vince 1-0 contro l’Altabrianza Tavernerio e il Calolziocorte trafigge 2-1 il Tribiano. Due successi importanti soprattutto per la classifica infatti, entrambe le squadre sono impegnate in un dura lotta per la salvezza ed a tre turni dal termine della regular season ogni punto è fondamentale.

Quello odierno è il quarto risultato utile consecutivo per la Brianza Olginatese di mister Mazzoleni che ha ritrovato fiducia e risultati scaldando la classifica pur essendo ancora in zona play-out. La vittoria contro il Tavernerio è stata decisa dal gol su azione di Belinghieri.

Commenta soddisfatto la prestazione dei suoi il direttore generale, Fabio Galbusera: “Ho visto una grande Brianza Olginatese oggi, è stata una partita intensa e combattuta da entrambe le formazioni con occasioni da una parte e dall’altra. Noi ci abbiamo messo tanta cattiveria agonistica per arrivare al risultato positivo”.

“Inoltre, non abbiamo giocato di rimessa ma abbiamo fatto la partita senza alcun timore. In queste ultime gare abbiamo ottenuto sette punti, una bella iniezione di fiducia. Adesso ci giocheremo una partita alla volta concentrati fino alla fine sperando di poter chiudere in bellezza”.

Ottima prestazione anche per il Calolziocorte che in casa continua a raccogliere solo risultati positivi. Nel match odierno i ragazzi di Daniele Perego hanno messo a segno la sesta vittoria interna grazie alle reti di Sibio e Biaye. Gli ospiti hanno accorciato le distanze nella ripresa con il timbro di Franceschinis.

“Altra vittoria importante in casa contro una squadra tosta, potevamo anche chiudere la partita nel primo tempo siccome abbiamo avuto diverse occasioni per il 3-0. Nella ripresa abbiamo dovuto fare dei cambi forzati per un paio di infortuni e abbiamo sofferto un po’ nel finale”.

“Adesso mancano tre partite, di cui due scontri diretti, però l’importante è far sempre punti anche perché le altre dietro non mollano il colpo quindi sarà bella tosta fino alla fine. Settimana prossima andremo a Giussano per cercare di ottenere la prima vittoria fuori casa”.