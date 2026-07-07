Calcio. Gli allievi del Gs San Marcellino terzi alle finali nazionali Csi di Cesenatico

Le finali nazionali del campionato Csi si sono tenute dal 1 al 4 luglio a Cesenatico

Qualche rimpianto per la sconfitta in semifinale ai rigori, ma tanta soddisfazione per un terzo posto nazionale che ripaga un anno di impegno e fatiche

IMBERSAGO – Terzo posto per gli allievi del Gruppo Sportivo San Marcellino di Imbersago alle finali nazionali del campionato di calcio a 7 organizzato dal Centro Sportivo Italiano dal 1° al 4 luglio a Cesenatico. Un risultato importante che premia l’impegno e la determinazione di ragazzi, allenatori, dirigenti e genitori pur lasciando qualche rimpianto per il sogno di conquistare la finale infranto dalla sconfitta ai calci di rigore maturata in semifinale.

L’accesso alle finali nazionali in terra romagnola è giunta per la squadra allenata da Fabrizio Quinterio e Roberto Slamitz, dopo aver superato prima le fasi provinciali e poi quelle regionali: otto le formazioni presenti a Cesenatico con ragazzi delle annate 2010, 2011 e 2012, tutti determinati a mettere in mostra talento e abilità. Nel dettaglio hanno partecipato formazioni provenienti da Sicilia (2 squadre), Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Campania e Lombardia (i famosi Diavoli Rossi di Milano che nelle finali regionali di Darfo Boario Termine avevano sconfitto gli atleti del Gruppo Sportivo San Marcellino di Imbersago).

Nel girone di qualificazione gli atleti imbersaghesi hanno sconfitto le formazioni provenienti da Acireale e Catania e hanno ceduto solo alla formazione campana proveniente dall’Oratorio Rogazionisti Kolbe di Napoli.

Ai quarti di finale, gli atleti hanno vinto in maniera netta contro la formazione dell’Oratorio San Giuseppe di Settimo Torinese qualificandosi così alle semifinali per incontrare i Diavoli Rossi di Milano già incontrati nella finale regionale.

Purtroppo dopo un’ottima partenza i nostri ragazzi si sono fatti raggiungere allo scadere dei tempi regolamentari sul punteggio di 6 a 6.

L’accesso alla finale è stato pertanto deciso ai calci di rigore in cui gli imbersaghesi hanno dovuto ancora una volta soccombere alla freddezza dei calciatori meneghini.

Nel pomeriggio di sabato 4 luglio hanno quindi hanno disputato la finale per il terzo e quarto posto affrontando ancora una volta l’Oratorio Rogazionisti Kolbe di Napoli, riuscendo questa volta a rovesciare il risultato raggiunto nel girone di qualificazione, vincendo con un netto punteggio di 5 a 1.

“Nonostante qualche rimpianto per come è maturata la sconfitta in semifinale i nostri ragazzi hanno sicuramente disputato un’ottima stagione con una sola sconfitta nei tempi regolamentari e con un titolo nazionale sfiorato” commentano dal Gs San Marcellino. “Siamo soddisfatti per i risultati raggiunti grazie all’impegno di tutti e grazie anche al grande tifo dei genitori e dei dirigenti che hanno seguito la squadra durante la trasferta romagnola”.