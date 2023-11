Calcio. Il Lecco affetta il Parma: al Rigamonti-Ceppi finisce 3 a 2

Il Lecco ferma la capolista Parma, rimasta in 10 dal 31′ del primo tempo per doppio fallo di Hernani

I blucelesti conquistano i primi tre punti in casa grazie ai gol di Novakovich (L) 23′, Buso (L) 42′ e Lepore (L) 57′.

LECCO – In uno stadio Rigamonti-Ceppi stracolmo con 4983 spettatori, il Lecco incornicia una giornata da favola nella 13^ giornata del campionato Cadetto. Un Lecco ordinato, arcigno e dal cuore grande batte il Parma 3-2, grazie alle reti di Novakovich (L) 23′, Buso (L) 42′ e l’idolo della Curva Nord: Lepore (L) 57′.

I padroni di casa guidati da mister Emiliano Bonazzoli conquistano la prima vittoria tra le mura amiche e lo fanno ai danni della capolista, rimasta in dieci dal 31′ del primo tempo per l’espulsione di Hernani per doppia ammonizione.

La Cronaca

Inizia la partita del Rigamonti-Ceppi, Lecco che deve fare a meno di Giovanni Crociata fermo per squalifica e di Luca Giudici infortunato. Assenze importanti anche tra le fila del Parma: Dennis Man ha riportato una lesione muscolare nell’ultimo match contro il Sudtirol che resta ai box con Partipilo e Mihaila fermo per una tonsillite acuta.

Mister Bonazzoli cambia le carte in tavola rispetto la partita contro lo Spezia schierando una difesa a 3 e con un folto centrocampo con Lepore (L) a destra e Buso (L) sulla sinistra. Nei primi minuti le due squadre si studiano sostenute dai cori delle rispettive tifoserie.

La prima fiammata è dei gialloblù, al 5′ minuto, con Bernabé (P) che si incunea in area avversaria ma, la difesa bluceleste si chiude bene. Dalla stessa fascia destra arriva il secondo pericolo per la difesa di casa, sul cross di Sohm (P) Lemmens (L) in diagonale anticipa Bonny (P) che cade davanti a Melgrati (L).

L’arbitro va a rivedere l’azione al VAR e concede il rigore per gli ospiti. Benedyczak (P) dagli undici metri spiazza l’estremo difensore lecchese: palla da una parte e portiere dall’altra. Al 12′ è 0-1 per la capolista tra le proteste della tifoseria bluceleste.

Al 19′, il Lecco prova a reagire con il destro alto di Ionita (L) che finisce però in curva. Mentre, la manovra del Parma è avvolgente e costringe la squadra di Bonazzoli a difendersi in dieci uomini con il solo Novakovich (L) oltre la linea della palla.

Al 22′, i padroni di casa costruiscono la prima azione pericolosa della giornata sulla destra con un bello scambio tra Lepore (L) e Lemmens (L), il belga mette in mezzo ma Novakovich impatta male di testa.

Al 24′, su calcio d’angolo e dopo le proteste del Lecco per un possibile mani in area arriva il pareggio con Novakovich (L) che con una zampata di sinistro anticipa Chichizola (P). Angolo dalla destra battuto da Degli Innocenti (L), tocco di testa di Marrone (L) e fulminata vincente dello statunitenese.

Alla mezz’ora arriva l’episodio chiave della partita: Parma in dieci uomini al Rigamonti-Ceppi, Hernani interviene duro su Sersanti (L) per l’arbitro Pairetto è doppio giallo. Pecchia rischiera la sua squadra con un 4-4-1 con Benedyczak unica punta, Bonny si sposta sulla fascia sinistra.

Il Lecco al 35′ ha l’opportunità di passare in vantaggio prima con tiro di Buso (L) dalla sinistra, poi con la conclusione da distanza ravvicinata di Lemmens (L) che ostacola il tap-in di Novakovich (L).

I blucelesti vogliano colpire il Parma in superiorità numerica e ci provano dalla bandierina con il colpo di testa del numero 90. Al 42′, ancora su corner questa volta dalla destra, Lepore (L) il Lecco va incredibilmente in vantaggio contro la capolista: Alessandro Caporale (L) spizza di testa per Nicolò Buso (L) che devia di destro in porta da distanza ravvicinata.

Il Lecco sta conquistando i primi tre punti in casa in una partita determinata da alcuni episodi chiave quali il rigore e l’espulsione alla mezz’ora di Hernani.

Secondo Tempo

Pecchia cambia qualcosa in apertura di secondo tempo esce Di Chiara (P) ed entra del Coulibaly (P) che si posiziona sulla fascia sinistra. La formazione ospite prova qualche incursione in area di rigore del Lecco ma, senza pungere. Al 53′, i gialloblù affondano con Sohm (P) ma, la difesa bluceleste chiude in angolo.

Il primo tiro verso Chichizola (P) delle Aquile arriva al 54′ con Degli Innocenti (L), nessun problema per l’estremo difensore crociato. Al Rigamonti-Ceppi arriva al 57′, la terza rete dei blucelsti, Buso (L) si invola sulla sinistra e crossa perfettamente al centro per Lepore (L) che spizza di testa all’indietro spiazzando Chichizola (P).

Il Parma reagisce al 60′ con la conclusione di Benedyczak (L), Melgrati (L) si fa trovare pronto. Pecchia inserisce forze fresche a mezz’ora dalla fine della gara per rinsaldare il centrocampo. Gli ospiti ci provano con la punizione dalla trequarti di Estevez (P) per Colak (P) che dal limite dell’area manda di poco la palla fuori alla sinistra del numero 1 bluceleste.

Il Lecco si abbassa troppo ed arriva il secondo gol ospite, al 70′, lancio da centrocampo di Bernabé (P) per Charpentier (P) che supera Melgrati (L) con un bel tiro di destro.

Al 79′, brivido per i blucelesti per un nuovo rigore per il Parma, Lepore (L) si frappone sul tiro di Camara (P) ma, fortunatamente prende la palla. L’arbitro prima assegna il penalty e poi cambia la sua scelta al VAR.

Il Lecco finalmente si riaffaccia nella metà campo emiliana, al 88′, con l’incursione di Sersanti (L) che crossa per Novakovich (L), grande intervento del portiere ma, è fuorigioco. Il Parma non sembra essere in inferiorità numerica e porta costantemente pressione sulla difesa del Lecco.

Il Lecco soffre nel finale mentre, il Parma ci crede fino all’ultimo. I blucelesti fanno e fermano la capolista, impresa riuscita sinora solo al Venezia secondo in classifica. I blucelesti si prendono tutti gli applausi dei propri tifosi per la straordinaria vittoria.

Il tabellino

LECCO: Melgrati; Caporale, Marrore (76′ Battistini), Celjak; Lemmens (59′, Guglielmotti), Degli Innocenti (63′, Galli), Sersanti, Ionita, Lepore; Novakovich, Buso (76′ Tenkorang). All. Bonazzoli

PARMA: Chichizola; Di Chiara (45′ Coulibaly), Circati (88′, Ansaldi), Balogh, Del Prato; Hernani, Bernabé; Benedyczak (63′ Charpentier), Sohm (63′ Camara), Estevez; Bonny (63′, Colak). All. Pecchia

Marcatori: Benedyczak (P) 12′, Novakovich (L) 23′, Buso (L) 42′, Lepore (L) 57′, Charperntier (P) 70′

Arbitro: Pairetto di Nichelino coadiuvato dagli assistenti Carbone di Napoli e Bitonti di Bologna, 4° uomo Perri di Roma 1. Al VAR on site Valerio Marini di Roma 1 e all’AVAR Daniele Perenzoni di Rovereto.

Ammoniti: Lemmens (L), Benedyczak (P), Hernani (P), Malgrati (L), Degli Innocenti (L), Marrone (L), Chichizola (L)

Espulsi: Hernani (P) al 31′

Classifica

Parma 29

Venezia 27

—————–-

Palermo 23

Cremonese 22

Modena 22

Como* 21

Catanzaro 21

Cremonese 19

Cosenza 19

——————

Cittadella 19

Bari 18

Pisa 16

Südtirol* 16

Reggiana 15

Brescia* 13

Sampdoria 13

—————–

Ascoli 12

Lecco* 12

———————-

Spezia 10

FeralpiSalò 7

Ternana 7

*una partita in meno