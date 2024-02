Calcio. Il Lecco crolla contro il Bari, blucelesti sconfitti 3-1

Un Lecco in piena crisi subisce la quinta sconfitta consecutiva. La società si chiude in silenzio stampa

In rete Benali (26′), Puscas (53′), Sibilli (69′), per i blucelesti Novakovich (81′)

BARI – Nella 24^ giornata di Serie B, il Lecco di scena al San Nicola affronta il Bari del nuovo mister Giuseppe Iachini senza riuscire a interrompere la striscia negativa di risultati subendo la quinta sconfitta consecutiva in campionato. La società di via don Pozzi si chiude in silenzio stampa dopo la sconfitta per 3-1 in terra pugliese.

Bonazzoli, dopo la buona prova contro la Cremonese, ripropone il 4-3-3 ma con differenti interpreti. A centrocampo Sersanti torna titolare al posto di Galli, mentre in attacco Parigini debutta in maglia bluceleste al fianco di Novakovich e Buso, recuperato dopo i problemi fisici. Sul fronte opposto, il terzo allenatore stagionale dei galletti rinuncia nella formazione iniziale allo squalificato Acampora schierando al suo posto a centrocampo Benali, davanti torna titolare Jeremy Menez al fianco di Sibilli e Puscas.

La cronaca

Il Lecco inizia in attacco col tentativo al 2′ minuto di Parigini (L): da calcio da fermo, Ionita (L) aggancia in area il cross di Crociata (L), il neo arrivo ex FeralpiSalò si fionda sulla palla ma calcia alto. Entrambe le squadre sono lunghe e il Bari ci prova al 6′ con la girata in area di Menez (B) lasciato solo dalla difesa bluceleste, la palla termina sul fondo.

Si rivede il Lecco al 13′ con la conclusione a giro di sinistro di Parigini (L), il tiro strozzato non trova lo specchio. Cresce la pressione degli ospiti, prima con la conclusione di Buso (L), al 17′, deviata in angolo da capitan Di Cesare (B), e poi con il bel pallone tagliato di Ionita (L) allontanato dalla difesa biancorossa.

Al 24′, Sibilli (B) si divora l’1-0, Menez (B) resiste all’attacco di Gugliemotti (L) ed apparecchia per il numero 20 che da solo in area spara alla destra di Melgrati (L). Al 26′ passa in vantaggio il Bari, corner respinto dalla difesa bluceleste Benali (B) piazzato sulla lunetta lascia partite un destro al volo che buca la rete.

I galletti controllano il gioco e il Lecco fatica invece a costruire azioni pericolose infatti gli attaccanti di Bonazzoli sono ben contenuti dalla strutturata difesa di Iachini. Al 38′, i blucelesti, sbilanciati in avanti, subiscono il contropiede avversario, la conclusione di Sibilli (B) è lontana dalla porta di Melgrati (L).

Si conclude così un primo tempo dalle poche emozioni in campo. Poco fluido il gioco del Lecco, soprattutto in avanti non riuscendo a portare dei veri pericoli alla porta difesa da Brenno. Mentre, il Bari controlla la partita e il risultato. Bonazzoli dovrà pescare dai suoi assi in panchina per cercare di dare brillantezza al suo attacco finora sterile.

Secondo tempo

Manovrano i padroni di casa a inizio ripresa, al 50′, Menez (B) attivo su tutto il fronte offensivo mette in difficoltà la difesa bluceleste. Al 53′, da corner Puscas (B) lasciato da solo al centro dell’area piccola insacca con una zampata la seconda rete barese. Bonazzoli prova a cambiare modulo inserendo Listkowski e Salcedo al posto di Buso e Parigini.

Al 61′ si riaffaccia il Lecco dalle parti di Brenno con la punizione di Lepore (L) sfiorata appena da Caporale (L). Dentro anche Inglese (L) per tentare il tutto per tutto. Punizione di seconda in area per i blucelesti, Salcedo (L) tocca per Lepore (L) che sfiora il gol, Brenno (B) si supera nell’intervento con la mano di richiamo.

Gli ospiti sbilanciati a venti minuti dalla fine subiscono il terzo gol della partita, ripartenza veloce di Dorval (B) che crossa dalla destra per il centro dell’area, Sibilli (B) di testa all’altezza del dischetto del rigore schiaccia la palla in rete, intervento di Megrati (L) rivedibile.

Ci prova Inglese (L), al 74′, con una bella conclusione di destro dal limite, la palla termina alta. Al 81′, il Lecco finalmente trova il gol con Novakovich (L): punizione dalla destra di Lepore (L), torre di Ierardi (L) su cui ci arriva lo statunitense di testa anticipando l’uscita di Brenno (B).

Forcing finale degli uomini di Bonazzoli prima con il tiro di Inglese (L) messo sul palo da Brenno (B) e con la conclusione dalla distanza di Salcedo (L) che esce di poco a lato. Nel recupero angolo a favore dei blucelesti, Salcedo (L) per Novakovich (L) che impatta male il pallone.

Gara dalle poche idee da parte del Lecco nonostante il maggior possesso palla durante tutta la partita, la squadra di Bonazzoli non riesce ad imporsi ed ottenere un risultato positivo per la quinta volta in questo 2024. Sul fronte opposto, buona la prima per Iachini che porta i biancorossi alla vittoria dopo due gare a secco di punti.

Tabellino

BARI: Brenno; Dorval, Vicari, Di Cesare (50′ Matino), Ricci; Edjouma, Benali (63′ Maiello), Maita (77′ Lulic); Sibilli, Menez (77′ Kallon), Puscas (63′ Nasti). All. Iachini

LECCO: Melgrati; Caporale, Celjak, Ierardi, Guglielmotti (45′ Lepore); Ionita, Sersanti, Crociata (61′ Inglese); Buso (54′ Salcedo), Novakovich, Parigini (54′ Listkowski). All. Bonazzoli

Marcatori: 26′ Benali (B), 53′ Puscas (B), 69′ Sibilli (B), 81′ Novakovich (L)

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria, , coadiuvato dagli assistenti Rossi di La Spezia e Longo di Paola. Quarto ufficiale Cavaliere di Paola. Al VAR Pezzuto di Lecce e Di Voulo di Castellamare di Stabia

Ammoniti: Benali (B); Gugliemotti (L); Sibilli (B); Ricci (B); Sersanti (L)

Classifica

Parma 51

Cremonese 45

————–—

Como 45

Venezia 44

Palermo 42

Catanzaro 38

Cittadella 36

Modena 33

——————

Brescia 32

Pisa 30

Reggiana 30

Bari 30

Cosenza 29

Südtirol 27

Sampdoria 27

——————–

Ascoli 22

Ternana 21

—————–

FeralpiSalò 21

Spezia 21

Lecco 20