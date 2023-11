Calcio. Il Lecco non punge e con lo Spezia finisce 0 a 0

Bluecelesti anche un po’ sfortunati sotto porta

La squadra di Bonazzoli continua la striscia positiva di risultati e il punto guadagnato serve a muovere la classifica

LECCO – Davanti al quasi sold out del Rigamonti-Ceppi, 4029 spettatori, il Lecco ottiene un altro punto nel campionato di Serie B e si porta a 9 punti in classifica a parimerito con lo Spezia .Mister Emiliano Bonazzoli convoca Di Stefano dopo l’infortunio al collo del piede e lascia a casa Luca Giudici. Parte dal primo minuto Guglielmotti per al posto di Giorgio Galli.

Sul fronte opposto Massimiliano Alvini ha diverse assenze tra le sue fila oltre lo squalificato Nikolaou, Zurkowski fermo per un affaticamento muscolare, Hristov per un pestone in allenamento e Gelashvili, che rientrerà dopo la sosta. Assente anche Bandinelli, che resta a La Spezia per problemi alla spalla e Tio Cipot, che ha subito una botta al polpaccio. Torna tra i convocati invece Albin Ekdal, che ha scontato le tre giornate di squalifica prese contro il Pisa.

Cronaca

Inizia la partita allo stadio Rigamonti-Ceppi con lo Spezia in maglia rossa, il Lecco in bluceleste. I padroni di casa iniziano subito in attacco con una bella combinazione sulla fascia tra Caporale (L) e Buso (L) che genera il primo corner della partita al 2′. Dalla bandierina Lepore (L) crossa tagliato ma, nessuno degli attaccanti di Bonazzoli riesce ad impattare col pallone.

Il Lecco riesce ad stemperare il giro palla dello Spezia e costruire gioco da sinistra verso destra che si finalizza, al 7′, con il tiro da 30 metri di Alessandro Caporale (L). La squadra di Alvini si affaccia nella metà campo dei padroni di casa all’8′ con la prima occasione della serata con la giocata di Ekdal (S) a favore di Kouda (S) che con un rasoterra dal limite costringe Melgrati (L) alla respinta su cui Elia (S) spara alto in curva.

Due minuti più tardi ancora Kouda (S) tenta la conclusione da fuori area superando in dribbling il suo diretto avversario, la palla finisce alta sopra la traversa della porta difesa dall’estremo difensore bluceleste.

Al 14′, uno-due tra Ionita (L) e Buso (L) sulla fascia sinistra, il numero 99 entra in area spezzina ma, il tiro termina fuori alla destra di Dragowski (S). Al 18′, bella punizione di Lepore (L) dalla trequarti destra del campo in area per Novakovich (L) che colpisce di testa, Dragowski (L) si supera in tuffo per mantenere la porta inviolata.

Altra occasione per i blucelesti, al 24′, Crociata (L) crossa dalla destra Buso (L) contrastato da Amian (S) non riesce ad insaccare in rete prendendo il palo. Al 25′, gol annullato al Lecco. Buso (L) taglia dentro l’area e passa a Novakovich (L) che insacca in rete dal dischetto del rigore. Al 29′, grande lancio di Crociata (L) per Guglielmotti (L) che cade in area, sembra rigore, invece è di nuovo tutto fermo per fuorigioco.

Si gioca solo nella metà campo dello Spezia, gli ospiti faticano a costruire azioni. Negli ultimi 5 minuti di partita, il Lecco si abbassa e al 42′, fallo di Ionita (L) dal limite dell’area lecchese. Ci prova Esposito S. (S) che spara fuori alla destra di Melgrati (L).

Il Lecco domina il campo davanti ai proprio pubblico manca solo il gol, lo Spezia non riesce a costruire azione pericolosi a parte i tentativi di Kouda (S).

Secondo Tempo

Bonazzoli cambia modulo dal 4-3-3 al 4-4-2 inserendo Galli (L) come centrale di centrocampo per Guglielmotti (L). Si riparte con lo stesso trend del primo tempo con il Lecco in attacco subito dopo tre minuti di gioco: occasione sui piedi di Novakovich (L) che calcia sul primo palo di sinistro, Dragowski (L) para in due tempi.

La prima occasione delle Spezia arriva al 56′ con Antonucci (S) che penetra in area, Melgrati (L) attento sul suo palo. I blucelesti mettono pressione alla retroguardia ligure con un’azione prolungata che viene finalizzata da Franco Lepore (L), al 52′, con un bel tiro da fuori area che termina di poco a lato.

Al 57′, grande contropiede veloce di Crociata (L) però spreca calciando in pallonetto ma, la difesa avversaria devia in corner. Lo Spezia si affaccia in area bluceleste al 60′, con il colpo di testa di Reca (S) provvidenziale Lepore (L) che col corpo evita il gol.

Occasionatissima per il Lecco, al 72′, Buso (L) innesca Novakovich (L) che supera in dribbling Bertola (S) ma calcia di poco a lato alla sinistra di Dragowski (S). I padroni di casa non riescono a trovare la via del gol, le squadre si danno battaglia a centrocampo.

Nel finale grande mischia in area, Sersanti e Caporale stoppati dalla difesa avversaria, Galli (L) invece conclude un’azione concitata calciando in curva nord. Lo Spezia finisce in avanti con il tiro in diagonale di Calderati (S), Melgrati interviene in tuffo.

Termina con uno 0-0 il match in cui il Lecco avrebbe meritato la vittoria per ciò che ha espresso in campo soprattutto nel primo tempo e l’occasione enorme capitata sui piedi di Novakovich nella ripresa. Prossimo appuntamento con la capolista Parma, sempre al Rigamonti-Ceppi, domenica 12 novembre.

Il tabellino

LECCO: Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi (Battistini 67′), Caporale; Ionita, Sersanti, Crociata; Guglielmotti (Galli 45′), Novakovich, Buso (Tordini 82′). All. Bonazzoli

SPEZIA: Dragowski; Amian, Bertola, Muhl; Elia (Caldelari 66′), Ekdal, S. Esposito, Reca; Kouda (Cassata 73′); Antonucci (Esposito F. 66′), Moro (Verde 73′). All. Alvini

Marcatori:

Arbitro: Monaldi di Macerata, Assistenti Di Monte di Chieti, Ricci di Firenze, 4° uomo Delrio di Reggio Emilia. Al VAR on Site Paterna di Teramo, AVAR Meraviglia di Pistoia Inferiore

Ammoniti: Sersanti, Bertola (S), Guglielmotti (L), Kouda (S), Reca (S), Cassata (S), Esposito F. (S), Ekdal (S)

Espulsi:

Classifica

Parma 29

Venezia 24

—————–

Palermo 23

Modena 22

Catanzaro 21

Cremonese 19

Como* 18

Bari 17

——————

Südtirol* 16

Cosenza 16

Cittadella 16

Reggiana 15

Brescia* 13

Pisa 13

Ascoli 12

——————–

Sampdoria 10

Lecco * 9

———————-

Spezia 9

Ternana 6

FeralpiSalò 6

*una partita in meno