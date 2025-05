Calcio. La cena della Polisportiva Valmadrera per ringraziare sponsor e giocatori

Ringraziamenti, elogi e premi ai migliori giocatori, il riassunto della cena del 9 maggio

“La prima squadra è un simbolo per tutto il settore giovanile”

VALMADRERA – Per celebrare la conclusione della stagione 2024/25 la prima squadra della Polisportiva Valmadrera ha organizzato una cena presso l’Agriturismo “Da Simone” a Calolziocorte.

La cena è stata un’occasione per il presidente Alberto de Pellegrin di ringraziare i due principali sponsor, Eracchio Isella e Ernesto Rusconi, presenti entrambi, e di portare il saluto della società. Il Presidente ha evidenziato come la prima squadra rappresenti un simbolo per tutte le squadre del settore giovanile, mentre l’allenatore Fabio Rompani ha ringraziato tutti i ragazzi per l’impegno dimostrato durante tutta la stagione .

A seguito dei ringraziamenti e delle dichiarazioni sono stati assegnati dei premi simbolici alla stagione passata: per i minuti giocati sono stati premiati Luca Quartiero, Roberto Redaelli e Niccolo Fattarelli; per le reti segnate Mandione Kane, Odje Saga Eden, Andrea Di Palma e per le partite complessive Luca Quartiero, Rusconi Daniele e Gouem Ousseni.