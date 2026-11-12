Calcio Lecco. Abbonamenti stagione 2026/2027, al via il ritiro delle tessere

Da lunedì 16 a giovedì 19 novembre gli abbonati potranno ritirare le proprie tessere al Rigamonti-Ceppi

Orari di apertura della biglietteria dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30

LECCO – In attesa della prossima sfida del Lecco che si giocherà a Novara domenica 15 novembre alle 12:30, la società bluceleste comunica che che gli abbonati alla stagione 2026/27 che hanno sottoscritto il proprio abbonamento al botteghino potranno ritirare la propria tessera fisica a partire da lunedì 16 novembre e fino a giovedì 19 novembre, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30, al botteghino del settore Tribuna dello Stadio Rigamonti-Ceppi in via Don Pozzi 6.

Gli abbonati che hanno sottoscritto il proprio abbonamento online e sono interessati ad avere la propria tessera fisica potranno invece richiederla compilando il form online disponibile cliccando al seguente link: https://forms.gle/tZL7Er2Xbo4aMiKi7.

Sarà possibile compilare il form con la propria richiesta fino a giovedì 19 novembre. Giorni e modalità di distribuzione delle tessere fisiche per i sottoscrittori di abbonamento online saranno comunicate al più presto.