Calcio Lecco. Arriva Battimelli, primo contratto da professionista per Papotti

L’attaccante campano firma un contratto fino al 30 giugno 2027

Prolungamento contrattuale per Daniele Papotti

LECCO – Il calciomercato della Calcio Lecco si accende con l’arrivo dell’attaccante Giuseppe Battimelli. Classe 2005, Battimelli ha sottoscritto un contratto che lo lega alla Società fino al 30 giugno 2027.

Nato a Scafati, Battimelli ha esordito tra i professionisti in Serie C con la maglia del Foggia nella stagione 2022/23. Nella stagione seguente milita in Serie D con Team Altamura e Martina, per poi trasferirsi al Taranto nell’estate 2024. Segna 2 gol nel campionato di Serie C per poi trasferirsi a gennaio nel Bologna Primavera.

Nell’ultima stagiona ha giocato con le casacche di Pontedera e Trapani, collezionando 25 presenze complessive. In bluceleste indosserà la maglia numero 7.

Un’altra importante operazione è il prolungamento contrattuale del giovane Daniele Papotti che ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista, anche lui fino al 30 giugno 2027.

Papotti, nato l’11 marzo 2007, è arrivato in bluceleste nell’estate del 2024, dopo aver vestito le maglie di Inter e Como a livello di settore giovanile. Nella stagione 2024/25 conquista la promozione in Primavera 2, campionato in cui nel 2025/26 colleziona 23 presenze e realizza 2 gol.

Viene convocato per la prima volta in Prima Squadra da mister Federico Valente il 25 aprile 2025 per Lecco-Atalanta Under 23, la prima di quattro panchine totali tra i professionisti.