Calcio Lecco. Bagno di folla per i blucelesti al Rigamonti-Ceppi

327 tifosi hanno partecipato al primo Meet&Greet della stagione

Serata di pausa per i calciatori in vista di Virtus Verona-Lecco

LECCO – Le porte del Rigamonti-Ceppi si sono aperte per il primo Meet&Greet della stagione. Un evento completamente dedicato ai tifosi blucelesti dove erano presenti tutti i giocatori della prima squadra, lo staff tecnico di mister Federico Valente e il presidente Aniello Aliberti.

All’interno dello stadio è stato allestito un pop-up store di Futball Emotion dove i tifosi hanno potuto acquistare le maglie ufficiali della Calcio Lecco ed un piccolo corner dove lasciare un pensiero indirizzato ai calciatori e firmare lo stemma.

Proprio i calciatori sono stati i veri protagonisti dell’incontro a cui hanno partecipato 327 supporter blucelesti tra cui tante famiglie coi bambini. I giocatori si sono messi a disposizione del proprio pubblico firmando autografi e facendo indimenticabili foto ricordo.

Questo bagno di pubblico farà sicuramente bene alla squadra di Valente che ha perso la prima posizione in classifica e vorrà subito tornare al successo dopo il pareggio interno per 0-0 contro Giana Erminio. Il prossimo impegno per la Calcio Lecco sarà sabato 4 ottobre contro la Virtus Verona.