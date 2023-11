Calcio Lecco. Bonazzoli: “C’è amarezza per il risultato”

Il Lecco conquista un punto contro lo Spezia

Bonazzoli: “Potevamo sfruttare meglio le occasioni avute”

LECCO – “Il Lecco ha fatto un’ottima prestazione, si deve ripartite subito da questa e pensare subito alla prossima partita che sarà contro la capolista”. Questo il commento di mister Emiliano Bonazzoli al termine del pareggio interno contro lo Spezia in cui il Lecco ha avuto diverse occasioni da rete sia nel primo che nel secondo tempo.

“C’è rammarico per le tante occasioni create, non siamo stati bravi nella zampata finale, sia sui cross che sui corner in mischia – prosegue il mister – abbiamo però mosso la classifica e pensare alla prossima partita che sara molto molto difficile”.

Bonazzoli commenta anche le varie occasioni avute e le azioni costruite nel primo e nel secondo tempo con la più grande opportunità avuta da Novakovich nella ripresa: “Potevamo sfruttarle meglio per questo c’è un po’ di rammarico per il risultato finale”.

Sui cambi effettuati, nel secondo tempo, in particolare quello di Tordini per Buso, la squadra si è un po’ abbassata ed ha avuto meno spinta: “Abbiamo pensato di cambiare per equilibrare maggiormente la squadra per non sbilanciarci troppo in avanti. Mentre, quello effettuato ad inizio ripresa Gugliemotti-Buso l’abbiamo fatto per dare maggior spazio agli inserimenti di Sersanti”.

Bonazzoli commenta anche l’ottima prova della difesa: “Infatti è stata una difesa ordinata ed arcigna contro un attacco importante come quello dello Spezia. Non ci sono state sbavature ed errori, lo 0-0 è un dato positivo per la retroguardia”.

Infine, il tecnico blucelste ha parlato dell’assenza di Giudici che: “Ha ricevuto una pallonata e per precauzione si è fermato non sappiamo ancora l’esito dell’infortunio. Stessa precauzione usata per Bianconi che abbiamo cambiato con Battistini siccome aveva ricevuto durante la partita un colpo al naso”.