Calcio Lecco. Bonazzoli: “La mentalità è cambiata”

Il Lecco vince e convince contro il Parma di Pecchia

Bonazzoli: “Parte tutto dai ragazzi, il merito è loro”

LECCO – “Il Lecco ha grande voglia di uscire dalla zone basse della classifica e questa sera l’abbiamo dimostrato”. Queste le parole di mister del Lecco Emiliano Bonazzoli alla conferenza stampa dopo l’impresa del Rigamonti-Ceppi contro il Parma capolista, battuto 3-2.

Sulle scelte compiute dal tecnico blucelste partendo con una formazione diversa rispetto a quella con lo Spezia: “Abbiamo fatto le scelte migliori dopo aver visto i ragazzi in allenamento, chi gioca dall’inizio cerca sempre di dare il massimo. Siamo stati bravi a non perdere la testa dopo l’1-0 e a mantenere alta la concentrazione senza pensare troppo al risultato”.

Il Lecco sta avendo un rendimento ottimo: nelle ultime cinque partite ha conquistato infatti, tre vittorie e due pareggi a dispetto della differenza del monte ingaggi con la capolista: “In campo conta solo il campo. I ragazzi sono consapevoli di quello che possono fare e dell’obiettivo che hanno in mano, c’è tanta voglia a partire dall’allenamento e la mentalità è cambiata rispetto alle prime prestazioni”.

“Il Lecco – prosegue Bonazzoli – ha grande voglia di uscire dalla zona bassa e raggiungere l’obiettivo finale. In ogni partita, sia contro l’ultima che contro la prima in classifica, la voglia e la mentalità vincente deve essere la stessa. I ragazzi hanno dimostrato di non avere paura e coraggio nell’affrontare chiunque gli si presenti contro”.

Sull’episodio del rigore il mister ha commentato: “Il rigore forse è stato generoso anche se avrei preferito non prenderlo. Però, dopo di ché abbiamo resettato tutto e abbiamo provato a giocare facendo quello che abbiamo provato in allenamento, inoltre sulla loro espulsione siamo stati agevolati ed abbiamo avuto un possesso palla importante in superiorità numerica”.

Nella ripresa dopo il gol di Lepore del 3-1, il Parma seppur in dieci ha spinto parecchio per trovare il pareggio e ha messo in difficoltà la squadra bluceleste: “Infatti, il pallino del gioco in mano l’hanno preso loro, dopo il 3-1 ci siamo abbassati troppo e c’è stato uno stato un calo di tensione che non ci deve essere, soprattutto per il futuro”.

Quanto al gol di Novakovich: “Se lo merita, oggi ha fatto un’ottima prestazione. Ha fatto un grandissimo lavoro anche in fase difensiva e davanti mettendo in difficoltà i centrali del Parma e combattendo su ogni palla. Ha grande qualità in particolare nel coprire la palla, farsi spazio, girarsi ed andare in profondità palla al piede”.

Infine il tecnico bluceleste ha commentato la posizione iniziale di Lepore: “Posizionato alto ha funzionato, il merito è di tutti. Lepore ha tanta qualità sia come difensore che come terzino che mezz’ala esterna e si sa adattare in diversi ruoli, è intelligente ed ha anche i tempi giusti di inserimento da attaccante, nel posto giusto al momento giusto”.