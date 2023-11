Calcio Lecco. Bonazzoli verso Parma: “Bisogna affrontarli con aggressività ed intensità”

Domenica il prestigioso match contro la capolista Parma al Rigamonti-Ceppi

Bonazzoli: “Dovremo sfruttare ogni occasione che ci concedono”

LECCO – “Partiamo con l’obiettivo di proseguire nelle prestazioni positive facendo una partita di alto livello, poi se arriva il risultato ancora meglio”. Queste le prime parole di mister Emiliano Bonazzoli alla vigila della seconda partita consecutiva al Rigamonti-Ceppi, dopo lo Spezia arriva il Parma, attuale prima della classe della lega di Serie B, calcio d’inizio ore 16:15.

Il Lecco deve provare a far punti conto la compagine di Pecchia per dare continuità ai buoni risultati ottenuti dai blucelesti nelle ultime quattro gare, anche se il Parma: “Ha una rosa davvero competitiva da Serie A, non per niente è prima a 26 punti, e sta facendo un cammino importantissimo però, dal canto nostro dovremo scendere in campo con la stessa mentalità che ci ha contraddistinto nelle ultime partite ossia con grande cattiveria, aggressività, intensità alta. Se non lo facciamo andremo in difficoltà contro una delle corazzate più forti della lega”.

Riguardo la rosa da schierare dal primo minuto, l’allenatore dichiara: “Ci sono da recuperare i ragazzi che hanno giocato mercoledì per ora stanno bene a livello di forma fisica, vedremo domani se saranno al cento per cento. Purtroppo faremo a meno di Crociata – squalificato – che stava facendo bene nelle ultime partite, pensiamo di apportare qualche modifica penso che chi giocherà al suo posto darà il massimo. Vedremo anche se continuare con lo stesso modulo o fare qualche cambiamento magari un 3-5-2. Di Stefano rientra, l’unico indisponibile è Giudici”.

Invece, sul tipo di partita da impostare contro l’undici emiliano: “Dovremo stare molto attenti dall’inizio perchè loro vanno in vantaggio spesso nei primi minuti. Inoltre, hanno individualità importantissime e sono molto bravi nelle ripartenze quindi, dovremo stare sempre attenti nelle nostre uscite non regalando palla e farci trovare aperti”.

“Inoltre – prosegue il mister – dovremo essere bravi a chiudere gli spazi e nei raddoppi concedendogli meno spazio soprattutto a centrocampo, chiudendo le loro linee di passaggio limitandoli nella costruzione del loro gioco, in particolare su Bernabè. A Palermo e a Pisa questa interpretazione di partita ci ha dato dei buoni frutti, quindi non dobbiamo distoglierci molto da questo tipo di gioco e non pensare che gli ultimi quattro risultati positivi ci permettono di giocare a viso aperto ed essere leziosi anzi, dovremo essere bravi a chiuderci ed aiutarci e quando ci sarà la possibilità di giocare farlo senza paura e con coraggio.”

Rispetto alla partita contro lo Spezia in cui ci sono stati dei problemi di finalizzazione, secondo Bonazzoli: “Dovremo provare a migliorare la fase offensiva a partire dagli allenamenti cercando di capire come si sbaglia, bisogna essere più cattivi e cinici ed aver fame di far gol. Domani dovremo sfruttare le mezze palle che arriveranno nel migliore dei modi, perchè il Parma solitamente concede poco”.

Infine, il tecnico bluceleste conclude la conferenza stampa con un ricordo da ex calciatore gialloblu ma, con gli occhi ben fissi sul presente lecchese: “Ho ricordi positivi contro il Parma con cui ho vinto la Coppa Italia da calciatore, però io adesso son del Lecco e metterò tutto a disposizione per questa squadra e per far nostra la partita domani”.

I convocati del Lecco per il match contro il Parma sono: Melgrati, Saracco, Bonadeo; Celjak, Bianconi, Battistini, Caporale, Donati, Marrone, Boci, Lemmens; Degli Innocenti, Sersanti, Tenkorang, Ionita, Lepore, Guglielmotti, Agostinelli, Galli; Eusepi, Tordini, Pinzauti, Di Stefano, Novakovich, Buso.