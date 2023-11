Calcio Lecco. Bonazzoli: “Vogliamo invertire il trend in casa”

Oggi il Lecco torna al Rigamonti-Ceppi per affrontare lo Spezia nel recupero della seconda giornata di Serie B

Bonazzoli: “Dovremo giocare e proporre gioco”

LECCO – “Lo Spezia non sta vivendo un gran momento di forma, è partito con ben altri obiettivi invece hanno gli stessi nostri punti quindi, dovremo impostare la partita con la mentalità giusta e vincente per esaltare i loro problemi però prima di tutto dobbiamo pensare a noi portando in campo quello che sappiamo fare bene”. Questo il pensiero dell’allenatore del Lecco, Emiliano Bonazzoli, alla vigilia della difficile sfida casalinga contro lo Spezia di Massimiliano Alvini.

La partita tra le due compagini che hanno lo stesso punteggio in classifica si disputerà oggi, mercoledì 8 novembre, alle ore 18:30, allo stadio Rigamonti-Ceppi. I blucelesti vogliono continuare la striscia di tre risultati positivi composta da due vittorie ed un pareggio contro la Reggiana dell’ultimo turno di gare.

Secondo il mister bluceleste c’è stato un miglioramento nelle prestazioni della squadra ma, al Lecco si chiede un passo in avanti per iniziare a fare punti anche in casa: “Vogliamo cambiare questo trend, giocare in casa è un ulteriore fattore per dare continuità ai risultati. Perciò partiremo subito forte per mettere la partita nei binari giusti”.

“Dovremo giocare e proporre gioco – continua Bonazzoli – questa può essere una nostra caratteristica. Ci sono state partite in cui ci siamo difesi bassi ma, poi abbiamo iniziato a palleggiare così anche con l’Ascoli contro cui non abbiamo fatto solo difesa e ripartenza. Nel match che ci attende contro lo Spezia dovremo essere bravi noi a capire quale atteggiamento avere in campo perchè la squadra di Alvini certo non verrà a chiudersi, aspettare e ripartire”.

Rispetto alla formazione che scenderà in campo dal primo minuto, il tecnico bluceleste attende il recupero di alcuni ragazzi ma, sostanzialmente: “Non ci saranno grandissimi cambi rispetto le partite precedenti manterremo l’ossatura che ci ha dato maggiori certezze. Di Stefano è ancora indisponibile, Tenkorang torna disponibile dopo l’influenza. Gli altri sono tutti a disposizione”.

Infine, Bonazzoli conclude la conferenza stampa con un breve commento su Novakovich e il suo digiuno di gol: “Gli ho parlato e gli ho detto che l’importante è vincere e che non conta il singolo ma, il gruppo. A Palermo è stato decisivo in occasione del gol ed lui è fondamentale per far salire la squadra”.

I convocati del Lecco per la gara contro la Spezia sono: Melgrati, Saracco, Bonadeo; Celjak, Bianconi, Battistini, Caporale, Donati, Marrone, Boci, Lemmens; Degli Innocenti, Tenkorang, Sersanti, Crociata, Ionita, Lepore, Guglielmotti, Agostinelli, Galli; Eusepi, Tordini, Pinzauti, Di Stefano, Novakovich, Buso.