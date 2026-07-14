Calcio Lecco, Carlo Maria Zerminiani è il nuovo direttore sportivo: “Costruiremo una squadra ambiziosa”

Il nuovo direttore sportivo bluceleste si presenta ufficialmente

Priorità alla difesa, fiducia nella rosa e un mercato costruito su equilibrio tra giovani ed esperienza. Il presidente Aliberti: “Abbiamo trovato una persona con idee in linea con il nostro progetto”

LECCO – “Vogliamo costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Il reparto difensivo è oggi la nostra priorità, ma il mercato è appena iniziato: lavoreremo velocemente, senza farci prendere dal panico, aspettando le occasioni giuste per il Lecco”. Con queste parole Carlo Maria Zerminiani ha aperto ufficialmente la sua avventura da nuovo direttore sportivo della Calcio Lecco 1912, presentandosi alla stampa nella sede del club insieme al presidente Aniello Aliberti.

Il dirigente veronese, che da alcuni giorni è già al lavoro sulla costruzione della nuova squadra, raccoglie il testimone con idee chiare e una filosofia ben definita: programmare, scegliere i profili giusti e costruire una rosa equilibrata, capace di essere protagonista nel prossimo campionato di Serie C.

Ad accoglierlo è stato proprio il presidente Aliberti: “Ci siamo incontrati, abbiamo capito subito che i nostri progetti erano allineati e che condividevamo la stessa visione. Carlo Maria ci ha convinti sia dal punto di vista professionale sia umano ed è già pienamente operativo nella costruzione della squadra”.

Classe 1990, nato a Verona, Zerminiani arriva a Lecco dopo un percorso costruito passo dopo passo. Dopo le prime esperienze come osservatore con Alessandria, Reggiana e Vicenza, si è affermato come direttore sportivo al Lumezzane, dove ha firmato una doppia promozione consecutiva: prima la vittoria del campionato di Eccellenza, poi il successo nel girone B di Serie D che ha riportato il club in Serie C. Nella stagione successiva il Lumezzane ha conquistato il nono posto e l’accesso ai playoff, mentre le esperienze più recenti al Piacenza lo hanno visto ottenere prima la salvezza e poi la vittoria dei playoff del girone D di Serie D.

Un percorso che testimonia una crescita costante e che il Lecco ha scelto di premiare affidandogli la guida dell’area sportiva.

La priorità, però, è il presente. A due giorni dal raduno della squadra e con il ritiro ormai alle porte, il primo obiettivo riguarda il reparto arretrato. “Sappiamo che numericamente siamo scoperti in difesa. Diversi giocatori hanno concluso il loro contratto ed è lì che si concentra oggi il nostro lavoro. Questo però non significa dover correre: il mercato offre tante opportunità e vogliamo scegliere soltanto giocatori che siano funzionali alle idee del mister e al progetto tecnico”, spiega il nuovo direttore sportivo

Zerminiani ha poi delineato la linea guida della campagna acquisti: “In Serie C funziona sempre un giusto equilibrio tra giovani e giocatori di esperienza. Oggi anche un ragazzo di ventidue o ventitré anni può avere già maturato un bagaglio importante. Cercheremo profili giovani di prospettiva ma anche calciatori che conoscano bene la categoria e possano garantire personalità”.

Secondo il nuovo direttore sportivo, il Lecco parte già da basi solide: “La rosa ha valore. Penso a giocatori come Mallamo e Metlika, che conosco bene fin dai tempi dei settori giovanili. Intorno a questa ossatura dovremo inserire gli elementi giusti”.

Tra le prime mosse concluse c’è quella che riguarda il nuovo portiere Vettorel, individuato insieme allo staff tecnico. “Ha già esperienza in Serie C e anche qualche presenza nella categoria superiore. Crediamo abbia ancora margini di crescita e rappresentasse un’opportunità importante”. Diverso il discorso relativo alle partenze di Furlan e Battistini, operazioni che, ha spiegato Zerminiani, erano già state impostate prima del suo arrivo. “Ora fanno parte del passato. Dobbiamo guardare avanti”.

Inevitabile anche un passaggio sulle possibili uscite. Tra i nomi più richiesti c’è quello di Kritta, seguito da un club di categoria superiore. “Quando un giocatore manifesta la volontà di fare un salto di categoria è normale valutare la situazione. Ma la nostra intenzione è mantenere un’ossatura importante della squadra”. Analogo il discorso per i numerosi calciatori in scadenza nel 2027: “Parleremo con tutti. Chi resterà dovrà avere entusiasmo e voglia di fare un campionato importante. Nessuno verrà trattenuto contro la propria volontà”.

Zerminiani ha infine sottolineato il rapporto già instaurato con Federico Valente. “Con il mister si è creato subito un ottimo feeling. Con lui e con tutto lo staff lavoriamo quotidianamente confrontandoci sui profili da individuare. Conoscevo già il suo calcio perché avevo seguito diverse partite del Lecco nella passata stagione. L’obiettivo è costruire una squadra che interpreti al meglio le sue idee”.

Con il mercato appena entrato nel vivo e il ritiro ormai alle porte, il nuovo direttore sportivo bluceleste lancia così il primo messaggio alla piazza: nessuna corsa contro il tempo, ma programmazione, equilibrio e la volontà di consegnare a mister Valente una squadra capace di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie C.