Calcio Lecco. Doppio colpo in entrata: arrivano Kristoffersen e Anderson

Presi due svincolati per chiudere il mercato in entrata, per loro contratto fino al 30 giugno 2025

Entrambi saranno già in panchina nel match di domani contro il Renate

LECCO – La Calcio Lecco targata Aliberti ha definitamente chiuso il calciomercato invernale con l’arrivo di due nuovi giocatori che vanno a riempire gli ultimi due posti disponibili in lista. Si tratta dell’attaccante norvegese Julian Kristoffersen e del centrocampista Djavan Anderson.

Il primo è stato acquisito dal team serbo del Jedinstvo Ub ed ha firmato un contratto coi blucelesti fino al 30 giugno 2025. La punta è calcisticamente cresciuta nel settore giovanile dell’FC Copenhagen, e dopo varie esperienze all’estero è arrivato in Italia nel 2021 per giocare con la Salernitana sia in Serie A che in Serie B.

Poi Kristoffersen è passato al Cosenza giocando nella serie cadetta, invece in Serie C ha giocato con le maglie di Virtus Verona, Ancona e Pro Sesto. Inoltre, dal 2013 al 2017 ha collezionato diverse presenze con le nazionali giovanili norvegesi. In bluceleste il classe 1997 indosserà la maglia numero 19.

L’altro colpo del Lecco è Anderson, anche per lui un contratto fino al 30 giugno 2025. Il classe 1995 è nato ad Amsterdam e nel 2010 è entrato nel settore giovanile dell’Ajax, arrivando fino all’Under 19 con cui ha giocato anche in Youth League. Contestualmente si è messo in mostra con le rappresentative giovanili dell’Olanda.

Ha fatto il suo esordio da professionista con l’AZ Alkmaar, per poi trasferisrsi al Cambuur, prima di arrivare in Italia nel 2017 al Bari. Coi galletti ha militato in Serie B per una stagione. Successivamente l’olandese ha vestito le casacche di Salernitana e Lazio. In biancoceleste ha collezionato 10 gettoni, 9 in Serie A ed uno in Coppa Italia tra il 2019 e il 2021. La sua ultima squadra è il PEC Zwolle. In bluceleste vestirà il numero 6.

La società da in benvenuto ai nuovi arrivati che si uniranno immediatamente alla rosa di mister Federico Valente già dalla partita di domani contro il Renate dell’ex Foschi, con calcio d’inizio alle ore 17:30.