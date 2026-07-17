Calcio Lecco. Doppio colpo in entrata: arrivano Vettorel e Litti

Nuovo portiere per il Lecco: Vettorel firma un biennale

Per Litti, esterno sinistro classe 2006, contratto fino al 30 giugno 2026

LECCO – Doppio colpo in entrata per il Lecco: arrivano il portiere Thomas Vettorel e l’esterno sinistro Marco Litti. I due giocatori si uniscono alla compagine bluceleste che dopo il raduno di giovedì, 16 luglio, partirà alla volta di Pergine Valsugana per il ritiro domenica, 19 luglio.

Vettorel è stato acquistato a titolo definitivo dal Cosenza Calcio e ha sottoscritto un contratto biennale fino al 30 giugno 2028. Il portiere nato a Feltre, in provincia di Belluno, è cresciuto nel settore giovanile del Cittadella. Club con cui ha ottenuto le prime convocazioni tra i professionisti, in Serie B.

Nella stagione 2018/19 ha giocato in Serie D alla Pro Sesto, mentre nel 2019/20 ha militato nella stessa categoria tra le file del Savona. La prima stagione in Serie C è a Piacenza nel 2020/21. Mentra a gennaio passa al Frosinone, in Serie B. Nel 2021/22 è titolare alla Carrarese nel girone B di Serie C dove colleziona 36 presenze.

Nel 2022/23 passa al Monopoli, con cui gioca 28 partite nel girone C, per poi tornare nel girone B nel 2023/24 con il Gubbio, totalizzando 27 presenze. Nella stagione 2024/25 gioca nel Cosenza, con cui colleziona 2 presenze nel campionato di Serie B. Nella stagione 2025/26, 25 presenze nel girone C di Serie C e in Coppa Italia Serie C. A Lecco il classe 2000 indosserà la maglia numero 22.

Litti, invece, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. L’esterno sinistro proveniente dalla AS Roma è nato a Brindisi ed è entrato nel settore giovanile giallorosso arrivando dal Lecce nel 2020. Campione d’Italia con l’Under 17 nel 2023, nelle ultime due stagioni ha raccolto 55 presenze con la Primavera.

Nel giugno 2022 il classe 2006 è stato convocato dalla Nazionale Italiana Under 16, con la quale ha esordito il 2 giugno contro i pari età della Spagna. in bluceleste indosserà la maglia numero 19.