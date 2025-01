Calcio Lecco. Doppio colpo in entrata: Grassini e Polito sono blucelesti

Minadeo vuole consegnare a Volpe la squadra pronta già per il match di domenica 5 col Trento

Contratto biennale per Davide Grassini e prestito per Vincenzo Polito

LECCO – La società bluceleste è partita in quarta nel calciomercato invernale, infatti in soli due giorni ha già portato a casa tre nuovi giocatori. Dopo l’arrivo di Andrea Marino della serata del 2 gennaio, oggi la Calcio Lecco dà, invece, il benvenuto a Davide Grassini, esterno destro classe 2000, e Vincenzo Polito, difensore classe 1999.

Il primo proviene dalla Carrarese, società che attualmente milita in Serie B, e dove dal 2000 ad oggi ha collezionato ben 103 presenze. In precedenza Grassini è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, dove ha vinto un campionato e una Supercoppa a livello di Under 17. Dopo una parentesi in prestito al Ravenna si è trasferito appunto in Toscana ell’estate 2020 contribuendo alla promozione nella passata stagione. Per lui un contratto biennale fino al 30 giugno 2027.

Invece Polito è stato acquistato a titolo temporaneo dalla SPAL ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Il terzino di origini napoletane, ha alle spalle numerose esperienze tra C e D, con le maglie di ACR Messina, Gela, Casertana, Cavese, Potenza, Guidonia, Viterbese, Frattese e Castelvetro. Arrivato a Ferrara in estate ha già raccolto 9 presenze in campionato.

L’obiettivo della proprietà bluceleste e del suo direttore sportivo, Antonio Midadeo, sembra oggi più chiaro che mai: consegnare una squadra pronta a Volpe già dalla partita col Trento di questa domenica per poi lavorare sul mercato in uscita.