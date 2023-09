Calcio Lecco. Foschi: “Finalmente abbiamo capito come ottenere punti: essere pratici”

Il Lecco guadagna il primo punto stagionale contro il Modena

Foschi: “Siamo una squadra antipatica e questo per noi è un complimento”

MODENA – “Nel secondo tempo non avevamo più gamba, ma finalmente abbiamo capito cosa serve per fare punti in Serie B: essere pratici”. Queste le prime parole di mister del Lecco, Luciano Foschi, dopo la conquista del primo punto in campionato al termine di una gara ostica contro il Modena di Paolo Bianco.

Secondo il tecnico bluceleste: “Sia il cambio del portiere e i vari problemi muscolari ci hanno condizionato nella ripresa. Questo ci ha impedito di costruire e macinare gioco a centrocampo. Il tecnico del Modena ci ha detto che siamo una squadra antipatica e per noi è un grande complimento, quando non si può giocare a calcio bisogna accettarlo”.

Nel primo tempo, la squadra bluceleste ha avuto diverse opportunità di andare in vantaggio ed ha tenuto testa ad una compagine che non ha ancora perso in Serie B e che è attualmente al terzo posto in classifica. Foschi è, quindi, soddisfatto della prestazione perché: “Abbiamo lottato e volevamo dare il via a questo campionato perché vogliamo fare di tutto per rimanerci”.

“Oggi – prosegue Foschi – siamo stati bravi a non prendere gol, chi si difende meglio raggiunge prima l’obbiettivo. A livello di gioco abbiamo fatto meglio contro il Brescia ma oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare”.

Foschi ha anche parlato dei singoli, in particolare, dell’infortunio che ha colpito Melgrati: “Un problema al quadricipite, domani ci sarà un’ecografia per capire l’entità, sperando non sia uno stiramento. Tuttavia, Saracco è entrato bene ed ha trasmesso la sua tranquillità anche alla linea difensiva. Entrambi sono stati bravi oggi”.

Infine, sui cambi operati in attacco nel corso della partita il tecnico romano ha dichiarato che: “Abbiamo messo Mangni al posto di Novakovich per sfruttare la loro lentezza in difesa, ma non ci siamo riusciti, le intenzioni erano altre”.