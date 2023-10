Calcio Lecco. Foschi: “In cinque minuti abbiamo buttato via tutto”

Il Lecco perde 2-1 contro il Cittadella

“Continuiamo a raccogliere poco per le prestazioni che facciamo”

CITTADELLA – “Una sconfitta difficile da commentare in cui anche un pareggio sarebbe andato stretto”. Il primo commento a caldo di mister Luciano Foschi dopo la sconfitta contro il Cittadella arrivata nel finale di secondo tempo, infatti il Lecco è stato in vantaggio sino all’87’ grazie al gol di Ionita al 20′ del primo tempo.

Secondo il mister i ragazzi hanno giocato una buona partita e voleva la vittoria: “Continuo a ricevere i complimenti dagli avversari, è difficile commentare una sconfitta del genere. Abbiamo subito gol su mischia ed era poco prevedibile, per l’ennesima volta mi trovo a commentare una sconfitta immeritata, in cinque minuti abbiamo buttato via quanto di buono fatto negli altri 85′.”

“Ora – continua Foschi – dobbiamo abbassare la testa e continuare a lottare con impegno e determinazione per risalire in una classifica che finora non ci meritiamo. Il morale è chiaramente basso perché i ragazzi hanno dato tutto quello che avevamo. Continuiamo a raccogliere poco per le prestazioni che facciamo”.

Il tecnico bluceleste a inizio primo tempo è sceso in campo con una formazione diversa rispetto alle due gare precedenti contro Modena e FeralpiSalò, e le scelte fatte lo hanno ripagato, la differenza è stata nei cambi che “sono stati forzati a causa dei crampi, sinora abbiamo usato quasi tutti i giocatori e capire quali sono le scelte giuste diventa sempre più complicato. Dovremo chiuderci nello spogliatoio e comprendere meglio cosa fare per le prossime partite”.

Luciano Foschi è certo che la squadra abbia fatto una buona prestazione nonostante la sconfitta arrivata nel finale: “Avremmo meritato anche lo 0-2. Abbiamo concesso solo un episodio casuale come il rigore e prima del pari sono passati altri 20 minuti. In questo momento fatico a dire qualsiasi cosa per non essere mal interpretato, stiamo continuando a fare le giuste prestazioni”.

“Nell’esaminare la partita andrò meglio a capire dove abbiamo sbagliato negli episodi dei gol. A volte c’è anche la bravura dell’avversario più che l’errore del difensore. Le partite sono tutte equilibrate, abbiamo fatto la gara sul nostro vantaggio e abbiamo pagato il non aver concretizzato le altre occasioni avute”.