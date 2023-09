Calcio Lecco. Foschi sul Brescia: “Alzare la concentrazione per ottenere risultati”

Il Lecco debutta oggi al Rigamonti-Ceppi contro il Brescia

Foschi: “Giocare qui è il coronamento di tutto il nostro percorso, dalla vittoria dei playoff ad oggi”

LECCO – “Ho delle buone aspettative, ho un gruppo di ragazzi che lavorano sodo e che vogliono dimostrare di essere all’altezza della categoria giocando finalmente davanti alla nostra gente”. Così mister Luciano Foschi durante la conferenza stampa alla vigilia della prima partita al Rigamonti-Ceppi, a 50 anni dall’ultima volta in Serie B.

Oggi, alle 14.00, i blucelesti affronteranno il Brescia nella loro seconda partita di campionato dopo l’amaro esordio contro il Catanzaro all’Euganeo di Padova finito 4 a 3 per i calabresi. Il tecnico sembra intenzionato a cambiare qualcosa rispetto all’undici sconfitto il 3 settembre: “Qualche avvicinamento ci sarà, i ragazzi mi mettono sempre in difficoltà allenandosi bene sul campo e dandomi delle alternative importanti. Va benissimo così, perchè preferisco non dormire il venerdì per l’incognita di chi tenere fuori a fronte delle buone condizioni di tutti”.

Quindi ha aggiunto: “Abbiamo meditato sugli errori commessi a Padova e abbiamo lavorato per evitare di commetterli nuovamente. Fare certi sbagli in questa categoria è fatale, non è come in Serie C. Dobbiamo alzare il livello di concentrazione per portare a casa dei risultati”.

Gaurdando alla gara col Brescia, gli indisponibili saranno: Buso, Guglielmotti e Donati. “Tutti gli altri sono disponibili – ha spiegato Foschi, aggiungendo riguardo al modulo di gioco – Date le caratteristiche dei miei ragazzi abbiamo la possibilità di scendere in campo sia con il 3-5-2 che il 3-4-1-2 a seconda delle necessità. Vedremo – proseguendo – Sia in difesa che in attacco non abbiamo gerarchie, abbiamo 29 giocatori e per me sono tutti titolari. In questo gruppo, tutti i calciatori possono ritagliarsi uno spazio per giocare, perché questo è un gruppo sano. Sono convinto che la formazione non la fa il mister la facciano i giocatori”.

Quindi Foschi ha concluso: “Gli avversari hanno giocatori importanti e hanno vinto la prima partita, ma sia noi che loro siamo delle incognite avendo giocato solo una gara. Dovremo affrontarli nella maniera giusta. Vogliamo fare risultato e vincere”.

I convocati del Lecco per il match contro il Brescia sono: Melgrati, Saracco, Bonadeo; Battistini, Bianconi, Boci, Caporale, Marrone, Celjak, Lemmens; Lepore, Degli Innocenti, Ionita, Crociata, Sersanti, Tenkorang, Giudici, Galli, Agostinelli; Novakovic, Scapuzzi, Mangni, Eusepi, Di Stefano, Tordini, Pinzaiuti.