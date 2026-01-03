Calcio Lecco. Frigerio e Tordini salutano la maglia bluceleste

Si apre con due cessioni il calciomercato del Lecco

Frigerio si trasferisce al Sudtirol, Tordini all’Alcione Milano

LECCO – Nella prima giornata di calciomercato il Lecco ha già operato due importanti cessioni a titolo definitivo per liberare posto nella rosa di Valente, come aveva preannunciato il presidente Aliberti quando ha detto, nella conferenza stampa pre natalizia, che il mercato sarebbe dipeso in primis dalle uscite.

Il primo a trasferirsi in una nuova società è Marco Frigerio che andrà a giocare in Serie B al Sudtirol. Il centrocampista classe 2001 è arrivato a Lecco dal Foggia nel gennaio 2023 e in due anni in bluceleste ha collezionato 47 presenze, condite da 4 gol.

La Calcio Lecco saluta anche Mattia Tordini che non è mai sceso in campo in questa stagione. Il numero 32 è stato ceduto a titolo definito all’Alcione Milano, compagine che milita nello stesso girone dei blucelesti. Arrivato a Lecco nel 2021, Tordini ha collezionato 70 presenze complessive mettendo a segno 8 reti. La società augura a entrambi le migliori fortune per il loro futuro professionale.