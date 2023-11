Calcio Lecco. I blucelesti conquistano un altro punto in campionato

I blucelesti scalano la classifica, terzo risultato utile consecutivo con la Reggiana

Il Lecco pareggia 1-1 grazie al gol di Buso nella ripresa

REGGIO EMILIA – Il Lecco agguanta il pareggio nella ripresa grazie al secondo gol in campionato di Nicolò Buso. I ragazzi di Bonazzoli continuano nella striscia positiva di risultati dopo l’impresa di Palermo e la vittoria contro il Pisa. Allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia sono presenti 800 tifosi blucelesti a supporto della propria squadra del cuore per lo scontro con l’altra neopromossa Reggiana.

Il tecnico Bonazzoli deve a fare a meno di Di Stefano a causa della ferita al collo del piede rimediata all’Arena Garibaldi di Pisa, però ritrova due giocatori d’esperienza come Guglielmotti e Marrone. Sul fronte opposto, anche la squadra di Nesta arriva da due vittorie consecutive contro Venezia e Feralpisalò e ritrova Samprisi e Szyminski in difesa che tornano a disposizione dopo aver superato i rispettivi infortuni.

Cronaca

Parte il primo tempo di Reggiana-Lecco dopo il minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione in Toscana. Al primo minuto, i padroni di casa partono subito forte con Gondo (R) che tenta la conclusione dal limite dell’area che scalda i guantoni di Melgrati (L). Dall’altra parte, anche il numero 99 Buso (L) prova il tiro centrale ma Bardi (R) trattiene la sfera con tranquillità.

Al 6′, i blucelesti affondano sul lato sinistro del campo con Novakovich (L) che difende palla innescando Ionita (L) che mette in mezzo il cross su cui la difesa della Reggiana è ben schierata.

Nei primi minuti, buona gestione della palla a centrocampo del Lecco che cerca di costruire il gioco con le grandi aperture dalla destra verso sinistra di Lepore (L) per Crociata (L). La Reggiana tenta, invece, di ripartire velocemente in contropiede. All’15’, Sersanti (L) tenta l’incursione in area di rigore sulla leggerezza difensiva di Marcandalli (R), Bardi (R) respinge prontamente con i pugni sul primo palo.

La formazione di Nesta lascia il pallino dei gioco ai lecchesi costruendo una gabbia intorno al play Galli (L). Il Lecco aumenta la pressione alta sulla difesa granata che sbaglia in fase d’uscita e non riesce ad avanzare oltre la propria metà campo.

La più grande occasione da rete del primo tempo arriva al 24′, quando Melgrati (L) sbaglia l’uscita incrociando sul terzo tempo il suo compagno di squadra, Celjak (L), Rozzio (R) colpisce la sfera di testa ma, Capolale (L) in spaccata manda la palla sul palo. Dal calcio d’angolo seguente arriva il gol dei padroni di casa con la girata al volo di Antiste (R) che anticipa Galli (L) bucando la rete.

Il Lecco è scosso dal colpo subito ed incomincia a soffrire la pressione avversaria. Alla mezz’ora l’arbitro annulla un gol alla Reggiana per il fuorigioco di Gondo. Al 35′, i blucelesti si riaffacciano dalle parti di Bardi (R) con la conclusione dalla grande distanza di Capolare (L), tanta potenza e poca precisione.

Due minuti più tardi, la Regia costruisce una prolungata azione da rete ma, il tentativo di testa di Gondo (R) è debole. La reazione del Lecco arriva al 40′ con la grande azione di Novakovich (L) che difende bene la palla da tutta la difesa granata, passa a Capolare (L) che mette in mezzo per Sersanti (L) che trova sulla sua sua strada Bardi (R) che interviene magistralmente prima sul tiro del numero 8 e poi sulla ribattuta tentata da Buso (L).

Il Lecco se vuole recuperare il risultato deve ritrovare lo sprint dei primi venti minuti in cui aveva schiacciato la Reggiana nella proprio metà campo.

Il secondo tempo

Partono forte i padroni casa che hanno subito la palla del possibile 2-0. Grande discesa dalla sulla sinistra di Pieragnolo (R) che cross in mezzo, Melgrati (L)) sporca la traiettoria ma la palla arriva sui piedi di Portanova (R) che la mette sul dischetto del rigore per Girma (R) che spara però alto da ottima posizione.

Il Lecco vuole il pareggio e nel giro di pochi minuti costruisce diverse occasioni da rete. Al 49′, Crociata da destra mette in mezzo ma Szyminski anticipa Bardi mettendo la sfera in calcio d’angolo. Un minuto dopo Novakovich (L) tenta la conclusione ma il tiro è debole e la difesa respinge in angolo.

I blucelesti spingono sull’acceleratore con la grande girata di Lepore (L), al 56′, Bardi (R) si rifugia in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner arriva anche il tentativo di Giovanni Crociata (L) che esce di poco sopra la traversa. La Reggiana non esce dalla propria area, al 63′ Buso (L) sfiora la palla ed il pareggio sul cross dalla sinistra di Ionita (L).

Al 66′, arriva il pareggio del Lecco con Nicolò Buso (L). L’attaccante anticipa il diretto avversario sull’ennesimo cross di Lepore (L) sull’offensiva bluceleste che di destro brucia l’intervento di Bardi (R).

Al 75, Ionita (L) mette un gran pallone tagliato per la testa di Guglielmotti (L) Bardi (R) però anticipa con un mano il possibile tentativo del numero 44. Il Lecco cerca il pareggio e concede spazi in difesa, Portanova (R) da fermo in area di rigore trova il palo alla destra di Melgrati (L), sulla ribattuta Bianco (R) tenta la conclusione Melgrati (L) respinge bene in tuffo.

All’85’, altro brivido per i blucelesti Crnigoj (R) si infila in area e sul tiro a botta sicura arriva Guglielmotti (L) che con una splendida scivolata devia il destro in angolo. In pieno recupero, proteste della Reggiana per un possibile fallo da rigore per una spinta di Crociata (L) su Verela (R).

Il Lecco nel secondo tempo ha dominato il gioco fino al gol del pareggio di Buso, mentre la Reggiana ha avuto le occasioni da rete più clamorose sia con Portanova che con Girma ad inizio ripresa. Un pareggio giusto per i lecchesi che proseguono nella striscia positiva di risultati, il prossimo appuntamento è in casa contro lo Spezia, in crisi nera.

Il tabellino

REGGIANA: Bardi; Pierangnolo, Marcadalli, Rozzio, Szyminski (Sampirisi 81′); Kabaschi (Crnigoj 61′), Bianco, Portanova; Girma (Melegoni 61′), Gondo (Varela 85′), Antiste. All. Nesta

LECCO: Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Sersanti, Galli (Guglielmotti 68′), Ionita (Degli Innocenti 81′); Crociata, Novakovich, Buso (Tordini 81′). All. Bonazzoli

Marcatori: 26′ Antiste (R), 66′ Buso (L)

Arbitro: Tremolada di Monza, Assistenti Rocca di Catanzaro, Catallo di Frosinone, 4° uomo Sacchi di Macerata. Al VAR Valeri di Roma 2, AVAR Pagnotta di Nocera Inferiore

Ammoniti: Sersanti (L), Lepore (L), Bianco (R), Girma (R), Szyminski (R), Tordini (L), Rozzio (R)

Espulsi:

Classifica

Parma 26

Venezia 24

—————–

Modena 22

Catanzaro 21

Palermo* 20

Como* 18-

Bari 17

Cremonese 16

——————

Südtirol* 16

Cosenza 16

Cittadella 16

Reggiana 14

Brescia** 13

Pisa 13

Ascoli 12

——————–

Sampdoria 10

Spezia* 8

———————-

Lecco ** 7

Ternana 6

FeralpiSalò 6

*una partita in meno