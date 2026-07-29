Calcio Lecco. I blucelesti nel Girone A di Serie C

LECCO – La Lega Pro ha ufficializzato le squadre partecipanti ai tre giorni di Serie C. La Calcio Lecco giocherà nel Girone A a cui si aggiungono le neo promosse Carpi, Treviso, Desenzano e Folgore Caratese.

Girone A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Carpi, Cittadella, Desenzano, Dolomiti Bellunesi, Folgore Caratese, Giana Erminio, Juventus Next Gen, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Trento, Treviso, Union Brescia.

Girone B: Atalanta U23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vado, Vis Pesaro.

Girone C: Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Inter U23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese, Sorrento.

Il campionato inizierà il prossimo 23 agosto e si concluderà domenica 25 aprile. Domani, 30 luglio, sarà presentato il calendario e le date dei tre turni infrasettimanali.