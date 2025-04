Calcio Lecco. I blucelesti sono matematicamente salvi

La vittoria del Padova sulla Triestina consegna la salvezza al Lecco

Prossimo step vincere in trasferta venerdì contro il Caldiero Terme

LECCO – Grazie alla vittoria interna sull’Albinoleffe di ieri e alla non vittoria odierna dalla Triestina sul Padova, la Calcio Lecco può dirsi matematicamente salva.

Il Lecco ha 43 punti, sette lunghezze sulla Triestina quartultima, nel peggiore dei casi in questo momento potrebbe arrivare quintultimo – solo se la Pro Vercelli – 37 – aggancia i blucelesti e li supera nella differenza reti. Ma, in ogni caso, essendo il Caldiero distante 16 punti, il gap finale sarebbe in ogni caso superiore ai 9 punti, per cui il play-out come da regolamento non sarebbe previsto.

La cura Valente ha funzionato perchè da suo arrivo, il 5 febbraio, i blucelesti hanno collezionato: 4 vittorie, 5 pareggi e solo 2 sconfitte. L’allenatore italo-svizzero ha dato nuovo slancio alla squadra soprattutto nel modo in cui interpretare le partite: tanta aggressività, coraggio e attenzione. Difatti, la sua intenzione è sempre stata quella di riaccendere il fuoco nei giocatori e così è stato.

Nonostante, la salvezza conquistata Valente non vuole fermasi qui e ottenere altre due vittorie nelle sfide rimanenti, come dichiarato in conferenza stampa. In particolare, ottenere il primo successo in trasferta di questa stagione nel match che si giocherà venerdì 18 aprile contro il Caldiero Terme.