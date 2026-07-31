Calcio Lecco. Il nuovo responsabile dell’attività di base è Roberto Fumagalli

Fumagalli prende il posto di Andrea Lafranconi

Zanellato saluta la maglia bluceleste e passa al Casarano

LECCO – A pochi giorni dalla prima amichevole di livello contro l’Hellas Verona che si giocherà a Villafranca il 2 agosto continua il rinnovamento della rosa della prima squadra. Infatti anche Niccolò Zanellato dopo Leon Sipos saluta i colori blucelesti. Il centrocampista, ceduto a titolo definitivo, andrà ad aggregarsi alla rosa di Vito di Bari.

Anche a livello di staff dirigenziale ci sono dei cambiamenti importanti per quel che riguarda l’attività di base. Il nuovo responsabile è Roberto Fumagalli che prende il posto di Andrea Lafranconi.

Roberto Fumagalli laureato in Scienze Motorie e docente, e possiede il patentino da allenatore Uefa B. Nella sua carriera è stato prima responsabile del settore giovanile della Luciano Manara fino al 2014, poi allenatore della attività di base all’Atalanta, 2014/15, all’Inter dal 2015 fino al 2019, e al Monza dal 2019 al 2024. Negli ultimi due anni è stato responsabile dell’attività di base al Seregno Calcio.