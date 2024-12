Calcio Lecco, in piazza Cermenati inaugurata “Casa Lecco”

Temporary shop dei blucelesti nato in collaborazione con Legea

In piazza Cermenati presenti numerosi tifosi e il presidente Aniello Aliberti

LECCO – È stato inaugurato il nuovo temporary shop della Calcio Lecco in piazza Cermenati, in pieno centro città. Presenti per l’occasione dell’accensione delle luci di “Casa Lecco” anche il presidente Aniello Aliberti e il club manager Michelangelo Vitali.

Tanti i tifosi accorsi all’inaugurazione, già in fila prima della vera e propria ‘accensione’ dello store soprattutto per incontrare due calciatori presenti: Mattia Tordini e Artur Ionita. I due blucelesti hanno firmato gli autografi e fatto foto con i propri supporters che hanno mostrato loro molto affetto nonostante il momento negativo che sta vivendo la squadra in campionato.

Infatti, la formazione guidata da Gennaro Volpe nelle ultime cinque gara ha raccolto solo due punti. Inoltre il tecnico sta anche fronteggiando la grave emergenza infortuni all’interno della sua rosa. Però, venerdì 6 dicembre, si torna subito in campo per affrontare il Caldiero Terme al Rigamonti-Ceppi.

L’obiettivo dei blucelesti è sicuramente quello di tornare a vincere sia per riportare serenità nell’ambiente che alla propria classifica che li vede, ora, al 12° posto a sole quattro lunghezze di distanza dalla zona play-out.

Gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19, sabato e domenica orario continuato dalle 10 alle 19. Giorni di chiusura: 25 e 26 dicembre, 1 gennaio. Il temporary store sarà presente fino al 2 febbraio.