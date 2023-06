Calcio Lecco in Serie B, Reggina “out”, così avrebbe deciso la Covisoc

Esclusa dal campionato di Serie B la Reggina

LECCO – Lecco in Serie B, Reggina out. Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma il tam-tam mediatico delle ultime ore propende per questo esito, a cui sarebbe giunta la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) dopo l’incontro di oggi, venerdì per il quale si attende l’ufficialità.

Da quanto è emerso e da come conferma anche la Gazzetta dello Sport, il Lecco avrebbe ottenuto l’ok e quindi l’ufficializzazione della promozione in Serie B, nonostante l’invio tardivo (rispetto al termine ultimo fissato per il 20 giugno) dei documenti utili per giocare le partite casalinghe allo stadio del Euganeo di Padova, in attesa degli interventi necessari per l’omologazione del Rigamonti Ceppi.

A giustificare i blucelesti e far propendere i “giudici” all’accoglimento della documentazione, ci sarebbe lo slittamento dei playoff (dovuto al caso Siena), con l’inizio posticipato dal 30 aprile all’11 maggio. Posticipo che inevitabilmente ha spostato anche le date dalla finale che si è giocata l’11 e il 18 giugno (andata e ritorno). A non essere spostate sono state le date delle varie scadenze burocratiche, con la società di via Don Pozzi che, ottenuta la promozione sul campo, si è ritrovata ad avere solo 48 ore di tempo (rispetto ai 9 giorni precedentemente previsti) per preparare tutti gli incartamenti utili da presentare alla Lega Serie B. Una situazione che avrebbe ottenuto la comprensione dei “giudici” con l’ufficialità della promozione della Calcio Lecco in Serie B, che giunge dopo ben 50 anni.