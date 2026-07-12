Calcio Lecco. Jacopo Furlan saluta la maglia bluceleste e firma con la Reggiana

Il portiere va a Reggio Emilia dove troverà anche Battistini
Per Furlan trasferimento a titolo definitivo
LECCO – Dopo Capitan Battistini anche Jacopo Furlan saluta la Calcio Lecco in direzione Reggiana. Il portiere classe 1993 ha indossato la maglia bluceleste per due stagioni in Serie C dopo essere arrivato nell’estate 2024 dal Catania.
Nella stagione 2025/26, Furlan ha stabilito il suo record personale di clean sheet (16), i quali si sono aggiunti agli 8 della stagione precedente.
La Calcio Lecco così saluta un altro pezzo da novanta ma nei prossimi giorni il mercato, prima del raduno e soprattutto del ritiro in Trentino, dovrebbe accendersi in entrata guidato dal neo ds Carlo Maria Zerminiani.
La società di via don Pozzi ringrazia Jacopo per l’impegno e per la professionalità dimostrati in questi due anni insieme e gli porge i migliori auguri per il proprio futuro, personale e professionale.
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