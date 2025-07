Calcio Lecco, Mallamo prende le redini del centrocampo bluceleste

Il mediano ex Pro Patria indosserà la maglia numero 6

Per Mallamo contratto biennale fino al 30 giugno 2027

LECCO – Il centrocampo della Calcio Lecco si rinforza, come annunciato in conferenza stampa dal presidente Aliberti, con un nuovo tassello: Andrea Mallamo. La passata annata il mediano ha giocato tra le fila della Pro Patria, avversaria in Serie C dei blucelesti, accumulando in totale 1895′ minuti giocati tra campionato, Coppa e play-out terminati però con la retrocessione.

Il classe 2002, concluso il contratto con la squadra bustocca, ha firmato con la Calcio Lecco un contratto biennale fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione, a favore della società, per il prolungamento di un’ulteriore stagione sportiva in bluceleste.

Andrea Mallamo, fratello minore di Alessandro centrocampista del Sudtirol in Serie B, è nato a Vizzolo Predabissi in provincia di Milano ed è entrato nel settore giovanile dell’Atalanta a soli 10 anni. In seguito ha militato nel vivaio della Dea insieme a Kritta fino all’Under 17.

Nella seconda parte della stagione 18/19 ha militato con la Primavera del Parma, per poi tornare a Bergamo per un altro semestre e in seguito trasferirsi di nuovo in gialloblù nel 2020 sempre col le giovanili. Il buon lavoro svolto gli ha permesso di fare il ritiro della prima squadra.

Il salto nei professionisti l’ha fatto in prestito a Messina in Serie C nella stagione 22/23 dove su 34 partite totali è stato schierato dal primo minuto per ben 23 volte quando ancora aveva solo 20 anni.