Calcio Lecco. Mercoledì 22 aprile allenamento aperto ai tifosi blucelesti

Il Rigamonti-Ceppi apre le porte dalle 13:45 fino alle 16

La squadra di Valente attesa da due gare decisive contro Lumezzane e Pergolettese

LECCO – In vista dell’ultima gara della stagione che sarà fuori casa contro la Pergolettese, la Calcio Lecco chiama a raccolta il suo pubblico per un nuovo allenamento aperto che si terrà il 22 aprile allo stadio Rigamonti-Ceppi dalle ore 13:45 fino alle 16. Il settore di riferimento per i tifosi che vorranno assistere sarà la Tribuna. Mentre gli altri settori resteranno chiusi e non accessibili.

La squadra di Valente, attualmente terza in classifica, punta a fare punteggio pieno nelle ultime due partite stagionali contro Lumezzane e Pergolettese per insidiare l’Union Brescia al secondo posto. Dopodiché ci saranno i play-off, prima del girone e poi le fasi nazionali, che determineranno la quarta promosso in Serie B.

Il Lecco proverà con tutte le sue armi a giocarsi questa possibilità, senza nascondersi e provando a mettere in campo la propria idea di gioco come è stato negli ultimi due match in cui i blucelesti hanno conquistato, con merito, due importanti vittorie contro Vicenza e Alcione Milano.