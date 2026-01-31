Calcio Lecco. Nuovo rinforzo in attacco: arriva Ismael Konaté

Konaté aveva già vestito il bluceleste con l’Under 14 e 15

A Lecco indosserà il numero 51

LECCO – Secondo colpo nel giro di pochi giorni per la Calcio Lecco 1912 che dopo l’arrivo di Sean Parker rinforza ulteriormente il reparto offensivo con l’ingaggio di Ismael Konaté. Il giocatore con doppia cittadinanza ivoriana e italiana arriva in prestito dall’Empoli fino al 30 giugno 2026.

Si tratta di un ritorno a casa per l’attaccante nato al Manzoni di Lecco che dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Milan, ha vestito la maglia bluceleste con l’Under 14 e 15 dal dicembre 2015 fino all’estate 2020. Nella stagione successiva è passato al Cagliari dove ha debuttato giovanissimo nel campionato Primavera a soli 16 anni, segnando 14 gol in 57 presenze.

Nel 2024 si è trasferito ad Empoli e con la prima squadra ha esordito il 24 settembre 2024 in Coppa Italia contro il Torino, raccogliendo in un anno e mezzo 20 presenze, di cui 12 in Serie A. Dall’ottobre 2024 è nel giro delle nazionali giovanili dell’Italia con cui ha raccolto, con l’U20, 10 presenze e disputato anche i Mondiali di categoria ed una presenza con l’U19.

Con l’arrivo di Konaté la rosa del Lecco si allarga a 32 giocatori e come aveva pronosticato nella conferenza stampa mister Valente il mercato del Lecco non è decisamente finito. In questi ultimi giorni si potrebbe smuovere qualcosa anche sul fronte delle uscite.