Calcio Lecco. Parte la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2026/27

Partirà lunedì 20 luglio alle ore 15 e terminerà domenica 26 luglio alle ore 18 e sarà riservata a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento nella stagione 2025/26, i quali potranno confermare il proprio posto.

La seconda fase scatterà lunedì 27 luglio alle ore 10:00 e terminerà domenica 9 agosto alle ore 20:00 e sarà aperta a tutti. La fase si svolgerà sia in modalità online sul sito di Vivaticket (chi sottoscriverà l’abbonamento utilizzando il sistema di acquisto online riceverà la tessera direttamente a casa) sia direttamente alla biglietteria della Curva Nord dello stadio Rigamonti-Ceppi (via don Pozzi 6, Lecco).

In questa fase, la biglietteria sarà aperta soltanto di mercoledì e di giovedì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, salvo diverse comunicazioni della società.